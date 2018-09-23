به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم سینمایی «لایه‌های دروغ» به کارگردانی رامین سهراب در فنلاند آغاز شد که تدوین این فیلم را میککو لوپونن و پیمان ایاناه بر عهده دارند.

همزمان با آغاز تدوین نیز، وب سایت این فیلم سینمایی به نشانی www.layersoflies.com در دسترس کاربران قرار گرفت.

فیلم سینمایی «لایه‌های دروغ» نخستین فیلم تولید مشترک ایران و فنلاند است که در آن رامین سهراب، آنتی رینی، سونیا فارلینگ، آنو سینی‌سالو، نادر فلاح، آرمان درویش، مجید سعیدی، میلاد میرزایی، فرشاد اسدالله‌پور، روشنک گرامی و پپه کارای به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مارک هابسن مدیر فیلمبرداری، آنتون یوکی‌کاناس طراح نور، بابک اردلان صدابردار، حسین صالحیان طراح گریم، مهدی عباسی‌پور مدیر تدارکات، مهسا جلیل‌پور و شیوا اکبری طراح صحنه، تینا سهیلی طراح لباس، افشین رضایی برنامه‌ریز، ابراهیم اشرفی فیلمبردار، آیدا اورنگ مشاور رسانه‌ای، سارا سالک روابط عمومی و محسن صرافی جانشین تهیه‌کننده و مجری طرح، عوامل این فیلم سینمایی هستند.