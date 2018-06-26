به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان؛ در این نشست که با حضور نویسنده کتاب، مهدی افروزمنش و منتقدین حسین میرعابدینی و محمدرضا گودرزی برگزار میشود، این رمان معرفی و بررسی شده و علاقهمندان میتوانند سوالات خود را پیرامون کتاب از نویسنده و منتقدین بپرسند. همچنین بخشهایی از کتاب توسط نویسنده آن خوانده میشود.
رمان «سالتو» داستان زندگی پر پیچ و خم یک جوان جنوبشهری به نام سیاوش است. این جوان ۱۶ ساله که در محله فلاح تهران دستفروشی میکند، در دیداری تصادفی در یک سالن کشتی، با سیامک و نادر آشنا شده و همین دیدار زمینهساز تحول در زندگی او میشود. استعداد ذاتی و مهارت سیاوش در کشتی گرفتن، توجه نادر و سیامک را به خودش جلب میکند؛ به طوری که نادر، درصدد کمک کردن به او برای پیشرفت در کشتی برمیآید. شرح ماجراهای بین سیاوش و نادر در ادامه رمان، داستان جالبی را رقم میزند که تا آخرین لحظه مخاطب را با خود همراه میکند.
مهدی افروزمنش، نویسنده نام آشنای ادبیات، این رمان را نوشته است. او که نخستین رمانش یعنی «تاول» جایزه بهترین رمان سال و جایزه هفت اقلیم را از آن خود کرده بود، در دومین رمانش به زندگی یک جوان قهرمان از اعماق شهر و از حوالی میدان مشهور فلاح تهران پرداخته است. این رمان در سال ۱۳۹۵ توسط نشر چشمه چاپ شد و پس از آن در سال ۹۶ برای دومین بار تجدید چاپ شد. اکنون نیز نشست معرفی و بررسی این رمان در روز سهشنبه ۵ تیرماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد. همچنین کتابخانه فرهنگسرای گلستان امکان اهدا رایگان رمان «سالتو» را برای مخاطبان ایجادکرده است و علاقهمندان می توانند با مراجعه به کتابخانه، این کتاب را دریافت کنند.
نشستهای «ترنم قلم»، مجموعه جلسههای نقد و بررسی کتاب است که به همت فرهنگسرای گلستان برگزار میشود و تاکنون بسیاری از نویسندگان نامآشنای کشور همراه با کتابهای خود در این نشستها حضور پیدا کردهاند.
علاقمندان جهت شرکت در نشست نقد و بررسی رمان «سالتو» میتوانند روز سهشنبه ۵ تیرماه ساعت ۱۷ به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۷۷۸۴۱۳۷۶ تماس بگیرند.
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