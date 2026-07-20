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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

انصراف ٦ کاندیدا از انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان

انصراف ٦ کاندیدا از انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان

از مجموع ۱۵ کاندیدای ثبت‌نام شده برای انتخابات فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان، ٦ نفر اعلام انصراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در حالی از ساعت ۱۰ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) در آکادمی ملی المپیک آغاز شد که در پایان روند بررسی ها در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و همچنین مراجع ذی صلاح، حضور ۱۵ نفر در این انتخابات قطعی شده بود.

از مجموع این کاندیداها اما ٦ نفر با غیبت در محل مجمع، انصراف شان را اعلام کردند. امین اله مانی، سید مستجاد حسینی مطلق. محمود حدادیان، حسین دشتی، علیرضا قورچی بیگی و علی دانشمندفر کاندیداهای انصرافی هستند.

بدین ترتیب انتخابات با حضور حامد افراسیابی، وحید انصاری، علی اصغر حسن‌زاده وژده، محمد سرنجی استرکی، حمید شریفیان، سید حسن طباطبایی، کرم‌اله علیمرادی، جلال کرمی و سید صادق میرئی آغاز شد.

پیش از این محمدرضا مظلومی متصدی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان بود. ریاست او در سومین دوره متوالی ۳ بهمن سال گذشته به پایان رسید.

کد مطلب 6893213

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