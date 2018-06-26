آزمون سراسری با حضور بیش ۱۳ هزار داوطلب در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نعمتی اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و ۵۶۴ دوطلب در دانشگاه ایلام به رقابت خواهند پرداخت.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان ایلام، درباره برگزاری آزمون سراسری سال ۹۷ در استان ایلام، اظهار داشت: فرآیند شروع آزمون سراسری ۱۳۹۷ به منظور پذیرش دانشجو برای دوره های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، نیمه حضوری مجازی و پردیس های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و همچنین کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، از روز یکشنبه با توزیع کارت ورود به جلسه شروع شده و داوطلبان می توانند با مراجه به سایت سازمان سنجش کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

وی افزود: در صورت هرگونه ایراد و یا مغایرت اطلاعات ثبت نامی با مشخصات کارت ورد به جلسه، داوطلبان می تواند به بخش ویرایش اطلاعات مراجعه و ایرادات احتمالی را اصلاح نمایند و در صورتی که موفق به انجام این کار نشدند، می توانند به باجه ی رفع نقص که از روز سه شنبه ۹۷.۴.۵ تا صبح روز جمعه ۹۷.۴.۸ در ساختمان مرکزی دانشگاه ایلام مستقر خواهد شد، مراجعه کرده و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.

تعداد شرکت کنندگان امسال ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

نعمتی درباره برنامه برگزاری آزمون، بیان کرد: بر اساس برنامه زمانی، آزمون گروه های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۷ تیر، آزمون گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۷ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۸ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعد از ظهر جمعه ۸ تیر برگزار می شود.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان ایلام، با بیان تعداد شرکت کنندگان امسال ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته اند، گفت: شهرستان ایلام با تعداد شش و شهرستان مهران با تعداد ۲۹۹ دواطلب بیشترین و کمترین آمار شرکت کننده را دارا هستند.

نعمتی، درباره ساعات شروع آزمون، اظهار کرد: درِ حوزه­­های امتحانی صبح­ ها رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعد از ظهرها رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و فرآیند برگزاری آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی‌دقیقه) و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می ­شود، لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه­ های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.