فهرست جدیدی از لپ تاپهای ارزان قیمت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، با پیشرفت فناوری و طراحی سخت افزارهای قدرتمند و در عین حال ارزان قیمت تولید لپ تاپ هایی که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند ساده تر شده که در اینجا به معرفی تعدادی از این لپ تاپ ها می پردازیم:

یکی از این لپ تاپ ها Aspire ۱ تولید شرکت ایسوس است که مجهز به پردازنده چهار هسته ای Celeron N۳۴۵۰ شرکت اینتل بوده و از ۴ گیگابایت حافظه، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی و نمایشگر ۱۴ اینچی با دقت ۱۰۸۰ پیکسل برخوردار است. قیمت این لپ تاپ ۲۲۰ دلار است. عمر باتری ۷ ساعته، پورت های متعدد یو اس بی و امکان افزودن حافظه اس دی از جمله دیگر امکانات این لپ تاپ است.

کروم بوک ۱۵ ایسر محصول دیگری است که البته برای خرید آن باید ۳۰۰ دلار هزینه کرد. نمایشگر ۱۰۸۰ پیکسلی و ۱۵.۶ اینچی، پردازنده دوهسته ای ۳۲۰۵U سلرون، ۴ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی (امکان خرید مدل ۱۶ گیگابایتی و پرداخت هزینه ای کمتر هم وجود دارد)، ۹ ساعت عمر باتری و سیستم عامل کروم گوگل از جمله دیگر امکانات این محصول است.

در این فهرست لپ تاپ Ideapad ۱۲۰S شرکت لنوو هم وجود دارد که قیمت مدل ۱۱ اینچی آن ۲۰۰ دلار و قیمت مدل ۱۴ اینچی آن ۲۵۰ دلار است. در این محصول از پردازنده Celeron N۳۳۵۰ اینتل با سرعت ۱.۱ گیگاهرتز، ۲ یا ۴ گیگابایت رم به انتخاب مشتری و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی استفاده شده است. عمر باتری این لپ تاپ ۸.۵ ساعت است.

Chromebook C۲۰۲ ایسر با قیمت ۲۲۰ دلار نیز در این مجموعه جای می گیرد که برای دانشجویان و دانش آموزان گزینه ای مناسب است. پردازنده Celeron N۳۰۶۰ اینتل، ۴ گیگابایت رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر ۱۱.۶ اینچی با دقت ۱۳۶۶ در ۷۶۸ پیکسل و ۱۰ ساعت عمر باتری از جمله ویژگی های این محصول است.