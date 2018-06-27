۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

آخرین مهلت ثبت درخواست بیمه تکمیلی اصحاب رسانه

بنا بر اعلام اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، اصحاب رسانه‌ای که متقاضی استفاده از تسهیلات بیمه تکمیلی هستند، تا ۱۵ تیر فرصت دارند درخواست خود را در سامانه جامع رسانه‌های کشور ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق هماهنگی‌های انجام شده، مقرر است شرایطی فراهم شود تا خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها و همچنین مدیران مربوطه در قالب آئین‌نامه عضویت صندوق اعتباری هنر از تسهیلات بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند، لذا متقاضیان در صورت دارا بودن بیمه پایه فعال (تاًمین اجتماعی) می‌توانند درخواست خود را از طریق پنل کاربری صاحبان امتیاز رسانه‌ها در سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانی e-rasaneh.ir تا ۱۵ تیرماه سال جاری ثبت نمایند. پس از اتمام مهلت فوق، امکان اصلاح و یا افزایش افراد متقاضی وجود ندارد و فهرست نهایی در اختیار صندوق اعتباری هنر قرار می‌گیرد.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: متقاضیان باید در سایت صندوق اعتباری هنر به نشانی honarcredit.ir به عنوان «روزنامه نگار» ثبت نام کنند.

