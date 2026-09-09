مرادی: هرمزگان باید به قطب دانش، فناوری و هوش مصنوعی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر چهارشنبه در نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با خانواده دانشگاه هرمزگان با اشاره به شرایط کشور و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، اظهار کرد: جامعه دانشگاهی کشور در شرایطی حساس و دشوار، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و انتظار میرود وزارت علوم با استفاده از ظرفیت استادان، دانشجویان و مراکز علمی، نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کند.
وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در تحولات اخیر کشور افزود: این استان در جریان دفاع از کشور همواره در خط مقدم قرار داشته و جامعه دانشگاهی، مردم و مسئولان هرمزگان نیز با قدرت در این عرصه حضور داشتهاند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم مورد مطالبه جامعه دانشگاهی استان را بحث سهمیههای کنکور عنوان کرد و گفت: در این زمینه، انتظار میرود وزارت علوم با توجه به شرایط خاص استان و کشور، نگاه ویژهای به دانشآموزان و داوطلبان کنکور داشته باشد.
مرادی همچنین بر ضرورت تقویت حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و ادامه داد: از ابتدای دوره نمایندگی تلاش کردهام ظرفیتهای موجود در حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان به جوانان و مردم معرفی شود تا انگیزه و مشارکت در این حوزه افزایش یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشگاه هرمزگان در حوزه هوش مصنوعی گفت: اقدامات ارزشمندی در این زمینه در دانشگاه هرمزگان انجام شده و لازم است وزارت علوم حمایت جدیتری از این طرحها داشته باشد تا ظرفیتهای استان در حوزه هوش مصنوعی به شکل مطلوبتری مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، تعامل میان دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و مجموعههای صنعتی را یکی از نقاط قوت هرمزگان دانست و اظهار کرد: خوشبختانه در استان تعامل بسیار خوبی میان رؤسای دانشگاهها، گروههای مختلف سیاسی و مدیران دستگاههای اجرایی وجود دارد و باید از این ظرفیت برای پیشبرد برنامههای علمی و اقتصادی استفاده کرد.
مرادی افزود: ضروری است ارتباط دانشگاهها با صنایع بزرگ، پالایشگاهها و مجموعههای اقتصادی استان بیش از گذشته تقویت شود و بخشی از مسائل و نیازهای این صنایع از طریق ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهها دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ظرفیتهای دانشگاهی و صنعتی هرمزگان را به یکدیگر متصل کنیم، مسیر توسعه دانشبنیان استان با سرعت بیشتری طی خواهد شد و هرمزگان میتواند در حوزه دانش، فناوری و نوآوری به جایگاه شایسته خود دست پیدا کند.
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