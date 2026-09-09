بنادر غرب هرمزگان رتبه نخست عملیات بندری کانتینر یخچالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اظهار کرد: حجم کالاهای جابجا شده با این کانتینرها ۳۹۸ هزار و ۶۳۰ تن است.

وی افزود: حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب استان نیز ۱۹ هزار و ۴۴۱ TEU با ۱۹۹ هزار و ۳۱۵ تن است.

صادقی گفت: بنادر غرب هرمزگان با دارا بودن۱۰ بندر تجاری و مسافری، نظارت بر ۴۶ سازه دریایی، پشتیبانی از بخش قابل توجهی از جزایر کشور و دربرگیری حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی، از مجموعه‌های مهم مدیریت و راهبری فعالیت‌های دریایی و بندری در سواحل کشور به شمار می‌رود.