طاهرخانی: پروژه ۶۲۸ واحدی رشت از مشکلات حاد خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله طاهرخانی ظهر چهارشنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژههای مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن در گیلان با اشاره به وضعیت پروژههای طرح ملی مسکن اظهار کرد: پس از آغاز به کار دولت چهاردهم با حجم قابل توجهی از پروژههای طرح ملی مسکن مواجه شدیم که حدود ۸۵۰ هزار واحد آن هنوز وارد مرحله اجرا نشده بود و بسیاری از واحدها نیز فاقد پرونده ساختمانی بودند.
وی افزود: تنها حدود ۳۲۰ هزار واحد از این پروژهها به تسهیلات بانکی متصل شده بودند و در مجموع با پروژههایی بسیار گسترده و حجم قابل توجهی از مسائل، مشکلات و مطالبات پاسخ دادهنشده مواجه بودیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات این پروژهها بیان کرد: برای حمایت از متقاضیان و تسریع در اجرای پروژهها، چندین مصوبه اخذ شد که از جمله آنها فعال شدن تسهیلات مربوط به دهکها و استفاده از تسهیلات قرضالحسنه صندوق ملی مسکن است.
طاهرخانی ادامه داد: بر اساس این برنامه، برای پروژههایی که از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند، تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تجربه گیلان در تعیین تکلیف پروژههای مسکن گفت: پروژه ۶۲۸ واحدی رشت یکی از پروژههای مشکلدار و حاد بود که حدود ۶ تا ۷ سال از آغاز آن گذشته بود، اما با محوریت استاندار گیلان، چارچوب مشخصی برای ادامه کار تدوین شد و امروز این پروژه از مشکلات اصلی خارج شده و مردم نیز از روند اجرای آن رضایت دارند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در اجرای پروژههای مسکن افزود: با وجود همه مشکلات موجود در بخش ساختمان، باید مسائل را بدون واسطه با مردم در میان گذاشت؛ تجربه نشان داده است که مردم در صورت اطلاعرسانی شفاف و فراهم شدن مسیر مناسب، همراهی خواهند کرد.
طاهرخانی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در توسعه مسکن روستایی اظهار کرد: در حوزه توسعه و نوسازی روستاها تجربه موفقی وجود دارد و بیش از ۶۱ تا ۶۲ درصد بافت روستایی نوسازی شده است.
وی دو مؤلفه اصلی این موفقیت را تسهیلات و تسهیلگری بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بنیاد مسکن در حوزه تسهیلگری، تلاش میکنیم از این ظرفیت در شهرها نیز استفاده کنیم تا روند اجرای طرحهای مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان از استاندار گیلان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر دستاندرکاران اجرای پروژههای مسکن در استان قدردانی کرد.
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