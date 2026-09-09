معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف «جلالالدین امیری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، «محمد حیدریان» به طور رسمی بهعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه منصوب شد.
در این حکم، ضمن آرزوی توفیق، باتوجهبه سوابق، تجارب و شایستگیهای مدیریتی «محمد حیدریان»، وی به این سمت منصوب شده و بر ارتقای فرایندهای مدیریتی و اداری، ساماندهی و توسعه منابع و همچنین اهتمام در مسیر تحقق اهداف و برنامههای دانشگاه تأکید شده است.
«محمد حیدریان» پیشازاین و از بیست و سوم خرداد سال جاری، مسئولیت سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه را بر عهده داشته است.
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