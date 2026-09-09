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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی لرستان منصوب شد

معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی لرستان منصوب شد

خرم‌آباد - «محمد حیدریان» به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف «جلال‌الدین امیری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، «محمد حیدریان» به طور رسمی به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه منصوب شد.

در این حکم، ضمن آرزوی توفیق، باتوجه‌به سوابق، تجارب و شایستگی‌های مدیریتی «محمد حیدریان»، وی به این سمت منصوب شده و بر ارتقای فرایندهای مدیریتی و اداری، ساماندهی و توسعه منابع و همچنین اهتمام در مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های دانشگاه تأکید شده است.

«محمد حیدریان» پیش‌ازاین و از بیست و سوم خرداد سال جاری، مسئولیت سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6942343

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    نظرات

    • Ba_fg IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 2
      پاسخ
      آرزوی موفقیت برای آقای دکتر حیدریان 🙏🌹

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