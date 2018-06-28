حفظ جایگاه هنر تبریز با حمایت از هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی اقدم عصر امروز پنج شنبه در بازدید از دانشگاه هنر بر لزوم حفظ جایگاه هنر از طریق حمایت ویژه از هنرمندان تاکید کرد.

وی تاکید کرد: جایگاه هنر تبریز در جهان شاخص و منحصر به فرد بوده و از همین رو توجه به اساتید و بزرگان این عرصه در ارتقا و حفظ اصالت هنری تبریز موثر است.

وی همچنین عنوان کرد: تبریز مهد هنرهایی چون، نقاشی، نگارگری، مینیاتور و بسیاری از هنری های دیگر به شمار می آید. بر این اساس شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز باید برنامه های مناسبی در راستای حفظ و ارتقا جایگاه این هنرهای اصیل پیش بینی کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: این شهر دارای ظرفیتهای مناسبی در حوزه های مختلف هنری است و باید با توجه به وجود این پتانسیل ها در تبریز از مجموع این ظرفیتها بهره لازم را ببرد.

وی اضافه کرد: ما باید در همه عرصه ها همچون اقتصاد، فرهنگ و هنر به دارایی های خودمان تکیه کنیم و از ظرفیت های شهرمان بهره گیری کنیم.

رییس کمیسیون شورای اسلامی شهر تبریز ضمن تشکر ازفعالیت ها و نوآوری های دانشگاه هنر اسلامی تبریز و تاثیرات آموزشی این مجموعه در کل کشورگفت: این دانشگاه با عرضه محصولات تولیدی هنرجویان خود در غالب برپایی نمایشگاه و یا با ایجاد امکان بازدید از فضای دانشگاه به عنوان یک مکان تاریخی و ملی، میتواند نقش اقتصادی و آموزشی خود را موثرتر و پربارتر ایفا کند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از شهروندان تبریزی هم از وجود گنجینه ی گرانقدری همچون دانشگاه هنر اسلامی تبریز، بی اطلاع اند و این امر بخودی بخود باعث دیده نشدن این مجموعه ی تاریخی توسط گردشگران نیز می شود.

بابایی اقدم در بخش دیگری از سخنان خود، هنر را مولد شغل و توسعه اقتصادی دانست

وی تاکید کرد: یک بخش هنری قوی می‌تواند در بخش تجارت فعال شده و به فعالیت‌های تجاری تحرک دهد، باعث جذب توریست شده و توسعه اقتصادی بوجود بیاورد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز هنر را باعث مورد استقبال قرار گرفتن، پرجنب‌وجوش شدن و مطلوب‌گشتن اجتماعات معرفی کرد و ادامه داد: مکان‌ها و اتفاق‌های هنری همانند آهن‌ربایی است که نه تنها هنرمندان بلکه خانواده‌ها، مسافران و مشاغل را جذب خود می‌کنند و طبیعی است که اگر فضای خلاقانه برای مخاطب جذاب باشد می‌تواند در روند اقتصاد تاثیر مثبت بگذارد.

وی همچنین با اشاره به دیگر فواید هنر اظهارداشت: هنر با انتقال ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی و سنت‌های هر منطقه به نسل‌های بعدی، حافظ فرهنگ و میراث آن است.

بابایی اقدم اضافه کرد: همۀ این کارها باعث ایجاد مشاغل جدید برای افراد، اتحاد و قوی‌شدن اجتماعات مردمی، نفوذ در احیای رونق محلی و در کنار هم بودن اقشار مختلف می‌شود و همۀ اینها نیازمند حمایت قوی از طرف بخش‌های دولتی، نهادهای مرتبط و مسئولان امر خواهد بود.