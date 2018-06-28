گلستان با داشتن ساحل طولانی بندر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور عصر پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: گلستان از داشتن صنایع بزرگ محروم است و در اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی سابفه خوبی ندارد.

وی به تجربه ناموفق گلستان در احداث پتروشیمی اشاره و بیان کرد: این استان به سرمایه ‌گذاری دولت در یک پروژه بزرگ همچون پتروشیمی نیاز دارد.

نماینده مردم کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تولید پروپیلین از گاز طبیعی می ‌تواند پروژه مناسبی برای پتروشیمی گلستان باشد، ادامه داد: وزیر نفت قول تأمین خوراک پتروشیمی گلستان را داده و امیدواریم شستا نیز به این پروژه ورود داشته باشد.

وی همچنین به محرومیت شهرستان گمیشان اشاره و بیان کرد: چهار هزار هکتار از ساحل گمیشان هم در نقشه منطقه آزاد اینچه برون آورده شده است و امیدواریم با تصویب و اجرای آن بخشی از محرومیت های این شهرستان کاهش یابد.

نورقلی پور با بیان این‌که گلستان به رغم داشتن سواحل طولانی، بندری ندارد، خاطرنشان کرد: در ساحل گمیشان ظرفیت ایجاد بندر داریم که فازهای صفر و یک مطالعاتی آن انجام شده است.