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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۳

حسینی: مقایسه دانش‌آموزان مسیر رشد و شکوفایی آنها را مختل می‌کند

حسینی: مقایسه دانش‌آموزان مسیر رشد و شکوفایی آنها را مختل می‌کند

سنندج- مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش خانواده و معلم در سال‌های نخست تحصیل گفت: هر دانش‌آموز استعداد و زمان متفاوتی برای رشد دارد و نباید با دیگر دانش‌آموزان مقایسه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها که به صورت نمادین در مدرسه انصار سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، آغاز سال تحصیلی را به دانش‌آموزان پایه اول و خانواده‌های آنان تبریک گفت.

وی با اشاره به اهمیت ورود دانش‌آموزان به نخستین سال تحصیل اظهار کرد: روز نخست مدرسه از جمله روزهای ماندگار زندگی دانش‌آموزان است و این لحظه دیگر تکرار نمی‌شود؛ بنابراین باید آن را برای کودکان به خاطره‌ای شیرین و ماندگار تبدیل کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خطاب به خانواده‌ها گفت: اینکه خانواده‌ها در آغاز مسیر تعلیم و تربیت، فرزندان خود را به آموزش و پرورش می‌سپارند، برای ما افتخار و در عین حال مسئولیتی بزرگ است.

حسینی افزود: تلاش می‌کنیم تمام ظرفیت و توان خود را برای فراهم کردن زمینه رشد، تربیت و شکوفایی دانش‌آموزان به کار بگیریم و خانواده‌ها نیز باید در این مسیر همراه مدرسه و فرزندان خود باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز خانواده‌ها از مقایسه فرزندانشان با دیگر دانش‌آموزان عنوان کرد: هر دانش‌آموز استعداد، توانایی و زمان متفاوتی برای رشد دارد و خانواده‌ها نباید فرزند خود را با هیچ دانش‌آموز دیگری مقایسه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: مدرسه محل یادگیری، رشد و تعالی است و شکوفه‌هایی که امروز وارد کلاس اول می‌شوند، برای به ثمر رسیدن به شرایط و زمان مناسب خود نیاز دارند.

لبخند معلم می‌تواند جای ده‌ها کتاب را بگیرد

حسینی در ادامه خطاب به معلمان پایه اول نیز گفت: آموزگاران دوره ابتدایی، به‌ویژه معلمان پایه اول، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری نگاه دانش‌آموز به مدرسه و فرآیند یادگیری دارند.

وی با قدردانی از مدیران و آموزگاران مدارس انصار و تزکیه سنندج، اظهار کرد: تلاش شده است توانمندترین آموزگاران در پایه اول حضور داشته باشند، چرا که این پایه یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموز است.

وی افزود: گاهی یک لبخند و برخورد مناسب معلم می‌تواند به اندازه ده‌ها کتاب درسی در ایجاد انگیزه و علاقه دانش‌آموز به مدرسه اثرگذار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: دانش‌آموزی که برای نخستین بار وارد مدرسه می‌شود، باید در همان روزهای ابتدایی احساس آرامش و امنیت داشته باشد تا بتواند با علاقه در مسیر یادگیری و تربیت گام بردارد.

مدرسه خانه دوم دانش‌آموزان است

حسینی خطاب به دانش‌آموزان کلاس اولی نیز گفت: امروز شما از خانه قبلی خود وارد خانه جدیدی شده‌اید و مدرسه از این پس خانه دوم شماست؛ جایی که قرار است اتفاق‌های خوب و هیجان‌انگیزی برایتان رقم بخورد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان در مدرسه دوستان جدید پیدا می‌کنند، افزود: احترام به دیگران، پرسشگری، توجه به محیط اطراف و احترام به محیط زیست از جمله موضوعاتی است که دانش‌آموزان باید در کنار درس‌های مدرسه بیاموزند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: امسال در کلاس اول اتفاق‌های شیرینی برای شما رقم می‌خورد و با یادگیری خواندن و نوشتن، می‌توانید تابلوها را بخوانید، داستان بخوانید و دنیای تازه‌ای از دانستن را تجربه کنید.

حسینی در پایان برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان سالی سرشار از موفقیت و سلامتی آرزو کرد و دانش‌آموزان حاضر در مراسم نیز با همخوانی سرود «ایران» به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.

کد مطلب 6953378

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