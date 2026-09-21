به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفهها که به صورت نمادین در مدرسه انصار سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی، آغاز سال تحصیلی را به دانشآموزان پایه اول و خانوادههای آنان تبریک گفت.
وی با اشاره به اهمیت ورود دانشآموزان به نخستین سال تحصیل اظهار کرد: روز نخست مدرسه از جمله روزهای ماندگار زندگی دانشآموزان است و این لحظه دیگر تکرار نمیشود؛ بنابراین باید آن را برای کودکان به خاطرهای شیرین و ماندگار تبدیل کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خطاب به خانوادهها گفت: اینکه خانوادهها در آغاز مسیر تعلیم و تربیت، فرزندان خود را به آموزش و پرورش میسپارند، برای ما افتخار و در عین حال مسئولیتی بزرگ است.
حسینی افزود: تلاش میکنیم تمام ظرفیت و توان خود را برای فراهم کردن زمینه رشد، تربیت و شکوفایی دانشآموزان به کار بگیریم و خانوادهها نیز باید در این مسیر همراه مدرسه و فرزندان خود باشند.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز خانوادهها از مقایسه فرزندانشان با دیگر دانشآموزان عنوان کرد: هر دانشآموز استعداد، توانایی و زمان متفاوتی برای رشد دارد و خانوادهها نباید فرزند خود را با هیچ دانشآموز دیگری مقایسه کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: مدرسه محل یادگیری، رشد و تعالی است و شکوفههایی که امروز وارد کلاس اول میشوند، برای به ثمر رسیدن به شرایط و زمان مناسب خود نیاز دارند.
لبخند معلم میتواند جای دهها کتاب را بگیرد
حسینی در ادامه خطاب به معلمان پایه اول نیز گفت: آموزگاران دوره ابتدایی، بهویژه معلمان پایه اول، نقش بسیار مهمی در شکلگیری نگاه دانشآموز به مدرسه و فرآیند یادگیری دارند.
وی با قدردانی از مدیران و آموزگاران مدارس انصار و تزکیه سنندج، اظهار کرد: تلاش شده است توانمندترین آموزگاران در پایه اول حضور داشته باشند، چرا که این پایه یکی از مهمترین مراحل شکلگیری شخصیت آموزشی و تربیتی دانشآموز است.
وی افزود: گاهی یک لبخند و برخورد مناسب معلم میتواند به اندازه دهها کتاب درسی در ایجاد انگیزه و علاقه دانشآموز به مدرسه اثرگذار باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: دانشآموزی که برای نخستین بار وارد مدرسه میشود، باید در همان روزهای ابتدایی احساس آرامش و امنیت داشته باشد تا بتواند با علاقه در مسیر یادگیری و تربیت گام بردارد.
مدرسه خانه دوم دانشآموزان است
حسینی خطاب به دانشآموزان کلاس اولی نیز گفت: امروز شما از خانه قبلی خود وارد خانه جدیدی شدهاید و مدرسه از این پس خانه دوم شماست؛ جایی که قرار است اتفاقهای خوب و هیجانانگیزی برایتان رقم بخورد.
وی با بیان اینکه دانشآموزان در مدرسه دوستان جدید پیدا میکنند، افزود: احترام به دیگران، پرسشگری، توجه به محیط اطراف و احترام به محیط زیست از جمله موضوعاتی است که دانشآموزان باید در کنار درسهای مدرسه بیاموزند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: امسال در کلاس اول اتفاقهای شیرینی برای شما رقم میخورد و با یادگیری خواندن و نوشتن، میتوانید تابلوها را بخوانید، داستان بخوانید و دنیای تازهای از دانستن را تجربه کنید.
حسینی در پایان برای دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان سالی سرشار از موفقیت و سلامتی آرزو کرد و دانشآموزان حاضر در مراسم نیز با همخوانی سرود «ایران» به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.
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