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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

کاهش دمای هوای مرکزی؛ پایداری جوی از سه‌شنبه حاکم می‌شود

کاهش دمای هوای مرکزی؛ پایداری جوی از سه‌شنبه حاکم می‌شود

اراک - اداره کل هواشناسی استان مرکزی از افزایش ابر و وزش باد در ۴۸ ساعت آینده در این استان خبر داد و گفت: روند کاهشی دمای فصلی کلید خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و بررسی داده‌های هواشناسی، عبور این موج ضعیف جوی طی امروز دوشنبه، هوای استان مرکزی را در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد کرد.

با عبور این سامانه، از روز سه‌شنبه تا اوایل هفته آینده، پایداری جوی در استان مرکزی استقرار خواهد یافت.

طی این مدت، وضعیت هوای استان عمدتاً صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در مناطق مستعد استان نیز احتمال افزایش غبار محلی دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام هواشناسی استان مرکزی با آغاز روند کاهش تدریجی دمای فصلی، ضرورت توجه به «جهاد صرفه‌جویی» و مدیریت بهینه منابع انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود و از تمامی فعالان اقتصادی، کشاورزان و بهره‌برداران استان انتظار می‌رود با رصد دقیق در هواشناسی، تدابیر لازم را برای عبور ایمن از تغییرات جوی و حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در پیش گیرند.

کد مطلب 6953267

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