به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمودیان، رییس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت در خصوص زمان مناسب غربالگری شنوایی نوزادان، افزود: تست غربالگری نوزادان باید در کمتر از یک ماهگی انجام و در کمتر از سه ماهگی تشخیص قطعی داده شود و در کمتر از شش ماهگی امور درمانی آن انجام شده باشد.

وی با اشاره به اینکه میانگین کشوری کم شنوایی در نوزادان ایرانی ۲.۷ به ازای هر هزار تولد است، ادامه داد: در سال ۹۶ از تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار موالید زنده، تست غربالگری شنوایی برای بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نوزاد در مراکز و بیمارستان های وزارت بهداشت انجام شده است که حدود ۳۷۰۰ نفر از آنها دچار کم شنوایی شدید بوده اند و از این تعداد نیز حدود ۳۴۲۳ نوزاد درمان شده اند.

محمودیان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ مرکز دولتی کاشت حلزون در کشور وجود دارد که چهار مرکز آن در تهران است. برنامه امسال وزارت بهداشت پوشش درمانی ۱۰۰ درصدی برای نوزادان است.

رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی در سطح کشور گفت: هزینه کاشت حلزون بالغ بر ۴۰ میلیون تومان است که در حال حاضر بخشی از آن توسط دولت و بخشی توسط بنیادهای خیریه پرداخت می شود.همچنین درمان برخی از افراد که صحت عدم تمکن مالی آنها محرز می شود با هزینه اندکی صورت می گیرد.