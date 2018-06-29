سومین جلسه محاکمه یاسین رامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات یاسین رامین قرار است یازدهم تیر ماه در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت برگزار می شود.

در این جلسه میر حامد خانی، که به عنوان مدیرکل حقوقی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر منصوب شده است به عنوان نماینده حقوقی جدید هلال احمر در این پرونده، در دادگاه حضور پیدا می کند.

بر اساس این گزارش، اواخر مرداد سال ۹۵ بود که رسانه‌ها از بازداشت یاسین رامین پسر محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینما و تلویزیون خبر دادند.

چند روز پس از انتشار این خبر، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی و بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد و گفت: این پرونده با اعلام شکایت هلال احمر در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است و بازپرس برای متهم قرار وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی صادر کرده که متهم به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.

۱۲ اسفند ۹۵ و پس از ۷ ماه بازداشت که علت آن عجز از تودیع وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی عنوان شده بود، یاسین رامین از زندان آزاد شد.

اتهام رامین، واردات شیر خشک های فاسد عنوان شده است.