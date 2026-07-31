امام جمعه بجنورد: اربعین نماد وحدت و همدلی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر اینکه مقاومت ریشه در آموزه‌های توحیدی دارد، اظهار کرد: پیامبران الهی، ائمه اطهار (ع) و امامین انقلاب اسلامی همواره بر ایستادگی در برابر ظلم و استکبار تأکید داشته‌اند و این مسیر، تنها راه حفظ عزت و استقلال ملت‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به سیره حضرت ابراهیم (ع)، پیامبر اسلام (ص) و قیام امام حسین (ع)، افزود: مکتب مقاومت از دل توحید برخاسته و هر جا ملت‌ها در برابر زورگویان ایستادگی کرده‌اند، به عزت و پیروزی رسیده‌اند.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز مقاومت را یک مکتب اعتقادی معرفی کرده‌اند، ادامه داد: این مکتب تنها به میدان جنگ محدود نیست، بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سبک زندگی، استقلال، زبان، پوشش و حفظ هویت اسلامی و ایرانی نیز جریان دارد.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به پیام اخیر حزب‌الله لبنان به رهبر معظم انقلاب، گفت: این پیام نشان‌دهنده جایگاه ممتاز رهبر انقلاب در میان جبهه مقاومت و آزادگان جهان است و امروز محور مقاومت با اعتقاد و اعتماد کامل، ایشان را رهبر خود می‌داند.

وی با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب به این پیام، افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، ملت‌های جهان از ظلم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند و راهی جز جهاد و مقاومت پیش روی خود ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه تجربه‌های گذشته، بی‌اعتمادی به آمریکا را اثبات کرده است، تصریح کرد: آمریکا در همه توافق‌ها و مذاکرات، از برجام گرفته تا توافقات اخیر، عهدشکنی کرده و نشان داده قابل اعتماد نیست.

وی بیان کرد: اگر ملت ایران در برابر دشمنان ایستادگی نمی‌کرد، امروز نه از عزت ملی و نه از امنیت و استقلال کشور و نه از تمامیت ارضی ایران‌خبری نبود.

وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را جلوه‌ای از وحدت، ایثار، محبت و همدلی مسلمانان دانست و از میزبانی مردم عراق از زائران امام حسین (ع) قدردانی کرد.