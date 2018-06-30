۳۵ سریال تلویزیونی با نقش روحانیت ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی در نشست نقد و بررسی سریال سر دلبران که ظهر شنبه با حضور عوامل این سریال در ساختمان انجمنهای علمی حوزههای علمیه برگزار شد، اظهار داشت: روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار آن نقش زیادی داشت و امروز اگر روحانیت بخواهد دین خود را ادا کند در تیررس دشمن قرار دارد.
وی ادامه داد: از نظر ما جهت گیری هنر مهم است و ما شاهد هر سه هنر الهی، هنر ضدالهی و هنر خنثی در جامعه هستیم.
ورود روحانیت در سریالها اشکالی ندارد
مسئول دفتر اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه افزود: همواره در خصصوص ورود روحانیت در سریالها بحث میشد و عدهای مخالف این امر بودند که شأن روحانیت آسیب میبیند اما به تدریج این کار انجام شد زیرا نظر قالب این بود که ورود روحانیت در سریالها اشکالی ندارد اما فلسفه آن القای پیام دین و روحانیت در قالب شخص روحانیت به جامعه بود.
وی ادامه داد: ما آئین نامهای را ارائه کردیم که در آن ویژگیهای بازیگر روحانی عنوان شده است. متدین بودن، فاقد سوء پیشینه، خودساختگی، حسن سابقه از جمله ویژگیهایی است که در این آئین نامه عنوان شده است.
حجت الاسلام زمانی در ادامه با اشاره به نقاط قوت سریال مذهبی سر دلبران تصریح کرد: دلسوزی روحانیت برای حل مشکلات مردم، تحمل سختیها، مردمی بودن، پرهیز از تجملات، شجاعت در برخورد با مفسدان، اخلاق و تقوای روحانی، محور بودن مسجد برای حل مشکلات از ویژگیهای مثبت سریال سر دلبران بود.
سریال سر دلبران قابل تقدیر است
وی فقدان اخلاق روحانی در برخورد با خانواده و همسر، ناسازگاری بسیاری از افراد جامعه با فعالیت روحانی، وجود فرهنگ عامیانه در برخی کلام روحانی، مشقت و سختی زیاد زندگی روحانی، خامی و عدم پختگی روحانی در تصمیم گیری، تشکیک در نسب روحانی، کمبود پیامهای دینی و تربیتی در سریال از نقاط ضعف سریال سر دلبران میتوان نام برد اما در مجموع این سریال قابل تقدیر است.
این کارشناس مسائل مذهبی افزود: تاکنون ۳۵ سریال که در آن روحانیت و لباس روحانیت نقش داشته در کشور ساخته شده است و ما بازبینی اجمالی نسبت به این سریالها انجام داده و به مدیر حوزههای علمیه ارائه کردهایم.
دقت در شئون روحانیت
حجت الاسلام جعفری، از کارشناس مسائل مذهبی، نیز در این نشست طی سخنانی افزود: چنین سریالهایی که از سوی سازمان اوج ساخته میشود قابل تقدیر است اما باید در سری آینده سریالهایی با تم مذهبی کیفیت بیشتری داشته باشند و از ایرادات سنتی که هنوز وجود دارد پرهیز کرد.
حجت الاسلام قهرمانی نیز طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: ساخت سریال سر دلبران در جامعه موج ایجاد کرد اما باید در چنین سریالهایی در خصوص شئون روحانیت دقت بیشتری شود.
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