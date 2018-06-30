«سریال سر دلبران» اثری ارزشمند و قابل تقدیر است/ مساجد مردمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی عصر شنبه در دیدار با تهیه کننده و بازیگران سریال سر دلبران با تقدیر از ساخت این سریال و پخش آن در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: حوزه علمیه از سریالها و هنرهایی که نماد هنر دینی و مردمی هستند تقدیر میکند هرچند که دغدغههای مورد نظر نیز در نشستهای صمیمی باید بیان شود.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه ابراز داشت: کارهای آقای لطیفی را گاهی دیدهام که باید از زحمات ایشان تقدیر کرد.
وی گفت: اثر سر دلبران سریال ارزشمندی بود که به چند موضوع مهم پرداخته که روحانیت و مسجد از جمله آنهاست.
آیت الله اعرافی عنوان کرد: در مقاله روحانیت و حوزه باید بیان کنیم که در طول تاریخ این موضوع برای شیعیان راهبردی بوده است و باید قبول کرد که هنوز کار جامع و راهبردی برای این نهاد انجام نگرفته است.
وی ابراز داشت: یکی از اقداماتی که در حوزه علمیه به دنبال آن هستیم پررنگ کردن و بازشناسی نقش روحانیت در طول تاریخ است که این موضوعات در مرکز مطالعات راهبردی حوزه که جدیداً راهاندازی شده دنبال میشود.
تدوین بیش از ۴۰۰ اثر و پایاننامه درباره روحانیت
امام جمعه قم بیان داشت: تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر و پایاننامه درباره روحانیت در دانشگاههای داخل و همچنین مراکز علمی خارج از کشور تدوین شده است که این نشان از اهمیت و نقش این نهاد مقدس در جامعه است.
وی ادامه داد: در مقوله حوزه و روحانیت موضوعات مهمی در دستور کار قرار دارد که آسیب شناسی نقشهای روحانیت از جمله آنهاست که در این راستا ۲۴۰ نقش برای روحانیت استخراج شده و زنجیرهای از مطالعات و طرحها برای موضوع روحانیت در دستور کار است.
آیت الله اعرافی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بر ورود روحانیت در عرصه هنر نیز تأکید دارند که در سالهای اخیر شاهد بروز استعدادهای حوزویان در عرصه هنر نیز هستیم که این امر باید ساماندهی شود.
وی با اشاره به نقش مهم مسجد در جامعه اسلامی، بیان داشت: مسجد میبایست نقش وحدت آفرین در جامعه ایفا کند که در این صورت منجر به ارتقای جامعه و رفع مشکلات خواهد شد و ما در حوزه در خصوص مساجد طرح آمایشی را در حال بررسی داریم تا ببینیم نیازهای جامعه به مسجد چه میزان است.
پایگاه هنر دینی در ایران است
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کانونهای مساجد طرحی آمده است که البته ما معتقدیم مردمی بودن مساجد، امام جماعت محور بودن و ویژگیهای اجتماعی در این طرح میبایست مد نظر قرار گیرد.
آیتالله اعرافی اظهار داشت: امروز در عرصه هنر قدسی وضعیت خوبی داریم و به گفته هنرمندان و اندیشمندان خارج از کشورها پایگاه هنر دینی در ایران است.
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