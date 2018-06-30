به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شفیعی در نشست نقد و بررسی سریال سر دلبران که ظهر شنبه با حضور عوامل این سریال در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه برگزار شد، اظهار داشت:‌ ۹۹ و نیم درصد سریال‌ها را تلویزیون می‌سازد و پول آن از بیت المال است و سریال سردلبران یکی از کم هزینه‌ترین سریال‌ها بود.

وی بیان داشت: ساخت کار مذهبی در تلویزیون بسیار سخت است و به خاطر برخی حساسیت‌های بی‌جا برخی پروژه‌ها بر زمین مانده و بعد از مدت‌ها افسوس خورده‌اند که کاش به موقع تولید می‌شد زیرا دیگر زمان از دست رفته است.

تهیه کننده سریال سر دلبران عنوان کرد: طبق نظرسنجی‌ها، سریال سر دلبران در رتبه سوم از نظر مخاطب قرار داشت اما از نظر رضایت‌مندی در رده اول سریال‌های ماه مبارک رمضان بود.

دقت نظر در انتخاب بازیگر روحانی طبق آئین‌نامه راهگشا نیست

یکی از بازیگران سریال سر دلبران نیز در این جلسه اظهار کرد: آئین نامه‌ای که در آن ویژگی‌های بازیگر روحانی عنوان شده کار ما بازیگران را سخت می‌کند باید در آن تجدید نظر شود و تا این اندازه سخت‌گیری برای انتخاب بازیگر نشود.

فرهاد قائمیان ادامه داد: دقت نظر در انتخاب بازیگر خوب است اما اگر در قالب آئین نامه باشد راهگشا نخواهد بود.

وی عنوان کرد: لازم است در تفاهم نامه‌ای که میان حوزه علمیه و صدا و سیما امضا می‌شود اتاق فکری نیز از میان حوزویان و مسئولان صداوسیما ایجاد شود تا قبل از ساخت چنین سریال‌هایی ابتدا نقدها صورت گیرد و ایرادات گرفته شود تا در حین تولید به مشکل برنخوریم.

در پایان این نشست از عوامل سریال سر دلبران با اهدای تندیس و لوح یادبود تجلیل و قدردانی شد.