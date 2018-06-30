به گزارش خبرنگار مهر، ونوس عامری عصر امروز در جریان بازدید دو ساعته رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورا و جمعی از مدیران شهری و ورزشی یزد از پروژه عمرانی و مجموعه های ورزشی اظهار داشت: در تابستان‌ها عده زیادی از مردم وقت خود را در پارک‌ها سپری می کنند که لازم است برای این قشر برنامه های فرهنگی جانبی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: شهرداری باید این مهم را مدنظر قرار دهد و علاوه بر برنامه های فرهنگی، زیرساخت‌های ورزشی را نیز در پارک‌ها فراهم کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای شهر یزد نیز در این دیدار با بیان اینکه توسعه هدفمند زیرساخت های ورزشی و فرهنگی محلات یزد، ضامن توسعه سلامت جسمی و روحی شهر است، اظهار داشت: توسعه ورزشی و فرهنگی از اولویت‌های شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی است.

عباس ملازینلی با تأکید بر همت همه دستگاه ها در بالاتر بردن شاخص‌های مختلف در یزد بیان کرد: یزد جهانی از زیباترین و بهترین شهرهای ایران است و نباید اجازه دهیم قطار توسعه و پیشرفت در این شهر کند یا متوقف شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد نیز با اشاره به آمار تکان دهنده سرانه ورزشی استان یزد بیان کرد: سرانه ورزشی یزد ۲۷ سانتیمتر مربع است این در حالی است که ورزش کلید سلامت جامعه و کلید رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی است.

به گزارش مهر، در این بازدید، جمعی از مدیران شهری از پروژه‌های عمرانی ـ ورزشی زمین های ساحلی پارک بزرگ شهر و پارک زیتون در منطقه محمودآباد شهر یزد بازدید کردند.

احداث زمین والیبال ساحلی با شاخص های استاندارد و شش رشته ورزش ساحلی دیگر با ظرفیت ۲ هزار نفر تماشاچی، پلاتوی نمایش روباز، پارکینگ اختصاصی، محل ورزش کودکان، جایگاه ویژه برگزاری جشن ها و مراسم ها با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ... در پارک بزرگ شهر و پارک زیتون محمودآباد از جمله پروژه‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.