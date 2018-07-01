به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، تولید شیشه هایی که در صورت تشدید تابش نور کدر شده و مانع از عبور نور شدید آفتاب می شوند، پدیده تازه ای نیست. اما کنترل آنها با فرامین صوتی مساله ای است که کاملا تازگی دارد.

یک شرکت آمریکایی نمونه اولیه شیشه های پویایی به نام SageGlass LightZone را تولید کرده که می توان سه حالت کدرسازی را برایشان در نظر گرفت.

علاوه بر این یک لایه الکتروکرومیک در شیشه های یادشده نصب شده که هم برای ذخیره سازی انرژی خورشیدی قابل استفاده است و هم با انعکاس رنگ های مختلف می تواند خاصیت تزئینی داشته باشد.

این شیشه با دستیار صوتی هوشمند اکوی شرکت آمازون کاملا سازگاری دارد و می تواند قابلیت های یادشده را با صدای فرد کنترل کند. شیشه یادشده در سه شکل مختلف و در چهار رنگ متنوع شفاف، آبی،سبز و خاکستری عرضه می شود و حداکثر ابعاد آن ۱۵۲ در ۳۰۴ سانتیمتر است.

با صدور فرامین صوتی خطاب به این شیشه حتی می توانید محلی از منزل که دوست دارید با نور آفتاب روشن شود را مشخص کنید و در این صورت بقیه بخش های شیشه کدر باقی می ماند تا نور فقط به آن نقطه خاص تابیده شود.

همچنین با صدور دستوری همچون " الکسا از SageGlass درخواست کن تا میزان تابش را کم کند" یا " الکسا از SageGlass درخواست کن تا نور بیشتری بتاباند" می توانید برای تاریک و روشن کردن شیشه یادشده اقدام کنید.