به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه پوستر مرحله استانی دومین جشنواره «ماه‌دخت» با حضور سردار مثنوی، فرمانده سپاه فتح و خدیجه هادی‌پور، معاون بسیج جامعه زنان سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد.

این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ پوشاک ایرانی ـ اسلامی، حمایت از خلاقیت و نوآوری و شناسایی استعدادهای حوزه طراحی لباس برگزار می‌شود.

در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره، بر این موضوع تأکید شد که رویکرد «ماه‌دخت» صرفاً تولید لباس نیست، بلکه هدف اصلی آن تولید هویت و ارائه الگویی از پوشش متناسب با عفت زنان است.

بر اساس رویکرد اعلام‌شده، این جشنواره به دنبال معرفی پوششی است که در کنار زیبایی و نوآوری، با فرهنگ اصیل بومی و ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی پیوند داشته باشد و بتواند در شکل‌گیری الگوی پوشش متناسب با هویت فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کند.

دومین جشنواره استانی «ماه‌دخت» همچنین بستری برای شکوفایی استعدادهای جوان، پیوند دانش و هنر، حمایت از طراحان خلاق و تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تولید در حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی فراهم می‌کند.

این رویداد فرهنگی و هنری با تأکید بر پیوند میان هنر طراحی لباس، هویت فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی، درصدد است فراتر از تولید مقطعی پوشاک، زمینه شکل‌گیری الگوی پایدار و هویت‌مند در عرصه پوشش را فراهم کند.