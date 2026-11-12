به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی پیش از ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای بخش لاله‌آباد شهرستان بابل که در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، به تبیین جایگاه شهادت و ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در آموزه‌های قرآن کریم و روایات اسلامی اظهار کرد: زنده بودن شهدا نزد پروردگار از معارف ارزشمند قرآن است و این حقیقت، جایگاه معنوی و منزلت والای آنان را در پیشگاه خداوند نشان می‌دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تقارن این مراسم با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد و نام آن حضرت را مایه برکت، معنویت و تقویت روحیه ایثار و مقاومت دانست و بر پیوند عمیق فرهنگ فاطمی با فرهنگ شهادت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، اخلاص و ایمان را از مهم‌ترین عوامل ماندگاری نام شهدا برشمرد و افزود: شهدا با انگیزه الهی و برای رضایت خداوند وارد میدان شدند و همین دوری از انگیزه‌های مادی و شهرت‌طلبی، رمز عظمت و ماندگاری آنان است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ولایت‌مداری در حفظ وحدت و انسجام جامعه تصریح کرد: نقش ولی‌فقیه در هدایت کشور و عبور انقلاب اسلامی از بحران‌ها و شرایط حساس، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، اهمیت ویژه‌ای داشته است.

این مسئول، بصیرت و شناخت مسیر حق را از الزامات دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ادامه راه شهدا تنها به برگزاری مراسم یادبود محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم، فداکاری در انجام مسئولیت‌ها و زنده نگه‌داشتن روحیه مقاومت، از مهم‌ترین راه‌های پاسداشت آرمان‌های شهداست.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین استکبارستیزی، دفاع از مظلومان و صیانت از استقلال کشور را از پیام‌های ماندگار فرهنگ شهادت عنوان کرد و بر ضرورت حفظ عزت، اقتدار و منافع ملی تأکید داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را از تهدیدهای مهم پیش روی جامعه، به‌ویژه نسل جوان دانست و گفت: دشمن با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و جنگ روایت‌ها به دنبال تأثیرگذاری بر باورها، اعتقادات و هویت فرهنگی جوانان است.

وی ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهی عمومی را برای مقابله با این تهدیدها ضروری دانست و افزود: شناخت نقشه‌ها و اهداف دشمن و تحلیل آگاهانه تحولات کشور و جهان، از الزامات تقویت بصیرت سیاسی است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در پایان، وحدت ملی و انسجام اجتماعی را از عوامل مهم مقابله با تهدیدهای خارجی برشمرد.