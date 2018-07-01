شتاب بخشیدن به طرح های گردشگری در آستارا مهم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور بعدازظهر یکشنبه در ادامه بررسی روند پیشرفت طرح های عمرانی، خدماتی و اقتصادی استان گیلان به همراه مدیران کل استانی، فرماندار و مسئولان محلی از سه پروژه مهم ساخت بزرگترین سد لاستیکی ایران با یک و نیم میلیون مترمکعب گنجایش که برای تامین آب ۱۵ روستا بر فراز رودخانه ملاهادی در روستای خانه های آسیاب بخش مرکزی آستارا در حال ساخت است، پروژه ترمینال راه آهن بین المللی آستارا و همچنین طرح مدرن شناگاه شهری سفیر امید آستارا بازدید و روند پیشرفت و مشکلات موجود این طرح های مهم را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

شعبانپور در این بازدید ها با تاکید بر اینکه رویکرد طرح های عمران شهری آستارا، توسعه گردشگری است، شتاب بخشیدن به طرح های گردشگری را مهم و ضروری دانست و افزود: پروژه های عمرانی و خدماتی آستارا فراتر از طرح های شهرستانی هستند و با توجه به پتانسیل های موجود آستارا در حوزه گردشگری تمامی تلاش ها سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های عمرانی در این زمینه است.

وی اهمیت راه آهن بین المللی آستارا در توسعه اقتصادی کشور و استان گیلان را یادآورشد و گفت: راه آهن بین المللی آستارا با منافع ملی گره خورده است و همه دستگاه های متولی باید در تکمیل این طرح مهم ملی و بین المللی پیشگام باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد سد لاستیکی در آستارا و پیشرفت فیزیکی این پروژه مهم، اظهار کرد: توسعه اراضی کشاورزی، استفاده از آب مازاد رودخانه ها و هدایت آن به کانال های شبکه آبیاری و ذخیره سازی و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه ها از جمله مهمترین اهداف اجرای طرح های لاستیکی در استان گیلان است.