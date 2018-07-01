به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستادکل نیروهای مسلح ترکیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد: در عملیات نیروهای ارتش کشور در منطقه زاب واقع در شمال عراق و همچنین حومه استان‌ های وان و شرناق، ۸ تروریست «پ‌ک‌ک» از پای درآمده‌اند.

گفتنی است عملیات‌ ارتش ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در شرق کشور و مناطق مختلف شمال عراق همچنان ادامه دارد.

گفتنی است که ارتش ترکیه حملات هوایی خود در شمال عراق را به بهانه حمله به پایگاههای پ ک ک در قندیل- در مجاورت مرز ایران و عراق- شدت بخشیده است؛ منطقه ای که مقامات آنکارا آن را محل اقامت اعضای برجسته پ ک ک می دانند.