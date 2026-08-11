به گزارش خبرنگار مهر، در گردهمایی سراسری مدیران حوزه مدیریت بحران کشور، استان اصفهان به دلیل اقدامات شاخص در کنترل حوادث، اجرای مانورهای آمادگی و عملکرد موفق در مدیریت شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، بهعنوان استان برتر معرفی و از مجموعه مدیریت بحران این استان تقدیر شد.
تقویت هماهنگی بیندستگاهی، برگزاری مستمر مانورهای تخصصی برای ارزیابی تابآوری زیرساختها و واکنش سریع در برابر حوادث طبیعی و انسانساخت، از جمله محورهای اصلی ارزیابی عملکرد این استان بوده است.
رویکردِ پیشدستانه اصفهان در شناسایی نقاط خطر و افزایش آمادگی دستگاههای امدادی، نقش مؤثری در کاهش خسارتهای احتمالی ایفا کرده است.
همچنین، اجرای دقیقِ راهبردهای عملیاتی و حفظ پایداری خدمات زیرساختی در جریان جنگ تحمیلی سوم، از دیگر شاخصهایی بود که مدیریت بحران استان اصفهان را در صدر ارزیابیهای کشوری قرار داد. این عملکرد بیانگر توانمندی استان در مدیریت شرایط خاص و حفظ استمرار خدمترسانی به مردم در بزنگاههای حساس است.
گفتنی است در این آیین، اسکندر مومنی وزیر کشور از منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تقدیر کرد.
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