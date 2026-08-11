به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نشست کمیسیون اجتماعی با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در این نشست، گزارش مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه و ابهامات و ایرادات نمایندگان نسبت به این مصوبه مطرح شد.
وی افزود: از نگاه کمیسیون اجتماعی، مصوبه فعلی هنوز از جامعیت و صراحت لازم برخوردار نیست و نمیتواند بهطور کامل پاسخگوی مطالبات نیروهای شرکتی باشد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی باید بهصورت کامل و عادلانه انجام شود و تصمیم نهایی به گونهای باشد که مطالبات این قشر را تأمین کند.
صدیقی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی در این زمینه دو تصمیم اتخاذ کرد؛ نخست، درخواست برگزاری نشست فوری با رئیسجمهور برای بررسی مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی با حضور اعضای کمیسیون و رئیسجمهور و دوم، ارجاع موضوع به هیأت تطبیق برای بررسی ابهامات و ایرادات مطرحشده از سوی نمایندگان.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری ساماندهی کامل نیروهای شرکتی را در دستور کار دارد و تا رفع کاستیها و دستیابی به نتیجه مطلوب، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
نظر شما