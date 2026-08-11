خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان ششمین استان خشک کشور از نظر منابع آبی است و در کنار این مسئله، با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی و فرونشست زمین نیز مواجه است؛ پدیده‌هایی که هر یک به شکل مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارند.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تشدید ناترازی در حوزه آب و انرژی در کشور و به تبع آن در استان سمنان، ضرورت مدیریت مصرف به اندازه مدیریت داشته‌ها و منابع اهمیت پیدا کرده است.

در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تربیت نسلی صرفه‌جو با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی و با شکل‌گیری یک اهتمام جمعی در استان سمنان امکان‌پذیر است، موضوعی که آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی و مذهبی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مساجد، کتابخانه‌ها و دیگر مجموعه‌های مرتبط در آن نقش دارند.

نیازمند برنامه‌ریزی مدون هستیم

یک کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های درون استان سمنان در راستای ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در همه حوزه‌ها باید برنامه‌ریزی مدونی داشت، گفت: محور این برنامه‌ریزی‌ها باید آموزش و پرورش و نظام آموزشی باشد.

ایمان محمدزاده با بیان اینکه باید نسل صرفه‌جو تربیت کنیم، افزود: در این بستر لازم است طی یک برنامه‌ریزی جامع و کامل از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه آموزش و پرورش، مساجد، ورزش و جوانان، کانون‌های فرهنگی، مهدهای کودک، مهدهای قرآنی، کتابخانه‌ها و کانون پرورش فکری و حتی مراکز خصوصی، معابر عمومی، پارک‌ها و دیگر ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا مفاهیم پایه‌ای از جمله بهره‌وری و مصرف بهینه از دوره کودکستان آموزش داده می‌شود، اظهار کرد: لازم است آموزش و پرورش به صورت جدی پای کار باشد تا بتوانیم با آموزش مفاهیم ساده، نسلی صرفه‌جو تربیت کنیم.

نقش مصرف‌کنندگان در کاهش مصرف

این کارشناس انرژی با اشاره به ناترازی آب و برق و انرژی در استان سمنان بیان کرد: به زبان ساده باید گفت برداشت ما از منابع به مراتب بیشتر از میزان واریز و تجدید منابع بوده است و در حال حاضر بیش از ۱۵ سال است که با پدیده خشکسالی، هفت سال است که با فرونشست زمین و چهار سال است که با ناترازی برق مواجه هستیم و در این میان نقش مصرف‌کنندگان بسیار اهمیت دارد.

محمدزاده با بیان اینکه شاید برخی بر این تصور باشند که میزان مصرف خانگی در برابر مصرف صنایع ناچیز است، افزود: این انگاره درست نیست؛ چرا که برخی آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد برق کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و مردم در مدیریت و صرفه‌جویی این میزان مصرف نقش مؤثری دارند.

وی با بیان اینکه مشکل از آنجا ناشی می‌شود که طبق اعلام وزارت نیرو، نیمی از این ۶۰ درصد توسط تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد مشترکان پرمصرف مصرف می‌شود، گفت: به عبارت دیگر، اگر بتوانیم کاری کنیم که مشترکان پرمصرف به دایره کم‌مصرف‌ها وارد شوند، نیمی از مصرف بخش خانگی کشور کاهش خواهد یافت که عدد قابل توجهی است.

تدوین یک برنامه جامع

معاون استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه جامع مدیریت مصرف آب و برق در مدارس و دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: مدیریت مصرف انرژی مقوله‌ای است که باید به طور جدی بر آن تأکید کرد و ما در استان سمنان در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم.

فرج‌الله ایلیات با بیان اینکه در زمینه مدیریت مصرف جلساتی با آموزش و پرورش و مدارس داشته‌ایم، اظهار کرد: تلاش داریم پس از آغاز سال تحصیلی جدید، مدیریت مصرف آب، برق و گاز را در مدارس دنبال کنیم.

وی افزود: متأسفانه هر قدر تولیدات ما افزایش پیدا کند، اگر آموزش و فرهنگ مصرف را اصلاح نکنیم، ناترازی همچنان باقی خواهد ماند؛ به‌خصوص امسال که در حوزه گاز واقعاً نیازمند همکاری ادارات و سازمان‌ها، مدارس، صنایع و بخش خانگی هستیم تا بتوانیم فصل زمستان را با مدیریت مناسب مصرف گاز پشت سر بگذاریم.

مدارس پای کار

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه در این زمینه طرحی با عنوان «مدیریت مصرف انرژی در مدارس استان» تدوین شده است، تأکید کرد: دستورالعمل‌هایی در قالب این طرح به مدارس ابلاغ شده که موضوعاتی همچون مدیریت مصرف، صرفه‌جویی، استفاده از پنل‌های خورشیدی و موارد دیگر در آن دیده شده است تا در کنار فرهنگ‌سازی و آموزش به دانش‌آموزان، مدیریت صحیح مصرف نیز مورد توجه قرار گیرد.

ایلیات با بیان اینکه در این طرح علاوه بر تشدید نظارت‌ها و اجرای موارد یادشده، تلاش می‌شود خدمات مطلوب‌تری نیز به دانش‌آموزان استان ارائه شود، گفت: استفاده از عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها و به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های کم‌مصرف از دیگر بخش‌های این طرح است که از اول مهرماه در استان اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از این طرح به آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان و والدین آنان اختصاص دارد، افزود: تلاش می‌کنیم مدیریت مصرف، به‌ویژه در سه حوزه آب، گاز و برق که با ناترازی‌هایی مواجه هستند، در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم از شرایط موجود به بهترین شکل عبور کنیم. همچنین از مردم درخواست می‌کنیم در مصرف انرژی کمال دقت را داشته باشند.

چرا مدارس مهم هستند؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که این روزها درباره آن بحث می‌شود، کمبود گاز و آب، به‌ویژه پس از بازگشایی مدارس است؛ مدارسی که باید نیازهای دانش‌آموزان را تأمین کنند. در شرایط کنونی و با وجود همه مشکلاتی که جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای کشور ایجاد کرد، دولت تلاش دارد از این شرایط به بهترین شکل عبور کند.

با این حال، مدیریت مصرف می‌تواند در این مسیر کمک قابل توجهی به کشور کند.

قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای طرح «داناب» بین آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه‌ای استان خبر داده بود؛ طرحی که در آن فرهنگ‌سازی برای حفاظت از آب با آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار گرفته است.

شریفی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در طرح دانش‌آموزی «داناب»، دانش‌آموزان به صورت تدریجی با روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و مدیریت منابع آبی استان آشنا می‌شوند و تداوم این پویش‌ها و برنامه‌های تبیینی و آگاهی‌بخشی در زمینه مصرف بهینه آب، گاز و برق نیز سال تحصیلی جدید در مدارس استان برگزار خواهد شد.

آن‌طور که استاندار سمنان اعلام کرده است، همراهی مردم در اجرای پویش‌های مردمی مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه پویش «۲۴ درجه همدلی»، نه تنها با استقبال مردم و دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو شده، بلکه توانسته در کاهش مصرف انرژی در استان و کشور نیز مؤثر باشد. این امر نشان می‌دهد ترویج فرهنگ صحیح مصرف می‌تواند نقش مؤثری در پایداری شبکه انرژی ایفا کند.

محمدجواد کولیوند نیز در آخرین نشست کارگروه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حمایت‌های دولت چهاردهم و پیگیری مستمر استاندار سمنان، روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان با قدرت ادامه خواهد یافت و تلاش می‌کنیم ضمن افزایش ظرفیت تولید برق، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت انرژی استان را بیش از پیش فراهم کنیم.

در این میان، دولت سهم بزرگی نیز برای خانواده‌ها و مشترکان آب، برق و گاز خانگی در نظر گرفته و بر این باور است که با همراهی مردم می‌توان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را به کاهش ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه‌های برق، آب و گاز، گره زد و از وضعیت فعلی عبور کرد.

آموزش‌ها باید کارآمد باشد

یک فرهنگی بازنشسته اما در گفتگو با خبرنگار مهر، دیدگاه دیگری دارد. مهدی هاشمی با اشاره به اجرای طرح‌ها و پویش‌های مختلف در مدارس برای تربیت نسلی صرفه‌جو گفت: ما بارها طرح‌ها و پویش‌هایی را در مدارس اجرا کرده‌ایم که تلاش داشت نسلی صرفه‌جو تربیت و تحویل جامعه دهد، اما باید اذعان کرد که این برنامه‌ها کارایی لازم را نداشته‌اند.

هاشمی با بیان اینکه اوج برنامه‌های مرتبط با مدارس استان سمنان این بوده که یک کارشناس از اداره آب، آن هم یک بار در طول سال تحصیلی، به مدرسه بیاید و به دانش‌آموزان بگوید هنگام مسواک زدن و حمام کردن شیر آب را باز نگذارند، اظهار کرد: این شیوه اساساً راه به جایی نمی‌برد.

وی افزود: ما نتوانسته‌ایم یک برنامه جامع، کامل و همه‌جانبه تدوین کنیم که در آن به تربیت یک نسل صرفه‌جو در همه ابعاد، از آب و برق گرفته تا نان، مداد، کاغذ و دیگر منابع، توجه شود و این موضوع به عنوان بخشی از سبک زندگی در نظر گرفته شود.

این فرهنگی بازنشسته با بیان اینکه متأسفانه تلاش‌هایی که در مدارس انجام داده‌ایم به نتیجه مطلوب نرسیده است، افزود: حتی خود معلمان نیز آموزش لازم را در این حوزه ندیده‌اند.

هاشمی تأکید کرد: باید به تربیت نسل صرفه‌جو نگاه کلان‌تری داشته باشیم و موضوع را صرفاً به آموزش خاموش کردن یک لامپ اضافه به دانش‌آموز محدود نکنیم. ما آموزه‌های دینی فراوانی درباره صرفه‌جویی در خوردن و آشامیدن، سبک زندگی، محیط زیست و انفال داریم؛ بنابراین باید این مفاهیم در قالب برنامه‌های درسی، تکالیف، برنامه‌های تبیینی و روشنگری، در کنار آموزش‌های رسمی، در همه مدارس به صورت الزام‌آور گنجانده شود؛ در غیر این صورت، این برنامه‌ها اثربخشی لازم را نخواهند داشت.

مسئله آب و انرژی نیازمند تغییر رفتار مصرفی در جامعه

در نهایت، آب و انرژی در استان سمنان تنها یک مسئله مدیریتی یا اقتصادی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل شده که حل آن نیازمند تغییر در رفتار مصرفی جامعه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف اجرای طرح‌ها و پویش‌های مقطعی نمی‌تواند الگوی مصرف را اصلاح کند و آنچه می‌تواند در بلندمدت اثرگذار باشد، آموزش مستمر، هدفمند و عملیاتی از دوران کودکی و همراه کردن خانواده‌ها، مدارس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی است؛ مسیری که در آن دانش‌آموزان می‌توانند سفیران تغییر الگوی مصرف در خانه و جامعه باشند.