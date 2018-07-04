۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

بزرگترین مسابقه سیمولتانه شطرنج با حمایت همراه اول برگزار شد

بزرگترین مسابقه سیمولتانه شطرنج با شرکت ۲۰۱۸ شطرنج باز و حضور ۱۵ استاد بزرگ شطرنج ایران و جهان، ۱۱ تیرماه، با حمایت همراه اول در تبریز برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مسابقه بزرگ سیمولتانه شطرنج با شرکت ۲۰۱۸ شطرنج باز و با حضور اساتید بزرگ شطرنج جهان از جمله «آناتولی کارپوف» اسطوره روسی شطرنج، استاد بزرگ «احسان قائم مقامی»، «کنستانتین شاوانا» از گرجستان، «اولدی باراجانی» از آذربایجان، اصغر گلی‌زاده، سارا خادم الشریعه، مرتضی محجوب، مسعود مصدق پور، امیررضا پور رمضانعلی، نیما حسین زاده، آرین غلامی، احمد عسکری زاده، خلیل موسوی، امید نوروزی، امیررضا پور آقا بالا و پوریا درینی در پارک بزرگ ایل گلی تبریز برگزار شد.

این مسابقه که با حرکت نمادین آناتولی کارپوف استاد بزرگ شطرنج و احسان قائم مقامی رکورددار تاریخ سیمولتانه جهان آغاز شد، ۹ ساعت طول کشید.

سیمولتانه یا نمایش همزمان، یک نوع بازی شطرنج است که در آن یک بازیکن رتبه ‌بالا، مانند یک استاد بزرگ همزمان چندین بازی با چند بازیکن دیگر انجام می‌دهد.

سیمولتانه تبریز بزرگترین مسابقه شطرنج کشور است که با حمایت همراه اول برگزار شد.

کد خبر 4338088

