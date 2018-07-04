به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بلخاری با بیان اینکه 14 تیرماه جاری به مناسبت روز قلم، رویداد هزاره خیام با نخستین نشست خود در تهران و در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار خواهد کرد افزود: برنامه اصلی رویداد هزاره خیام بعد از سلسله نشست‌هایی در تهران، تبریز و اصفهان در 28 اردیبهشت ماه سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

وی در خصوص میهمانان این نشست گفت: اولین نشست هزاره خیام میزبان سه سخنران خیام‌پژوه از دیگر کشورها خواهد بود. تناسکوئیچ رییس کرسی شرق شناسی دانشگاه بلگراد و نماینده صربستان در یونسکو در این مراسم سخنرانی خواهد کرد، همچنین آقای الک کویین لینچ رییس انجمن خیام شناسی روسیه و خانم نادیه المضاحکه دکترای فلسفه هنر و خیام‌پژوه از قطر نیز در این مراسم دیدگاه‌ها و نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند.

وی از حضور هنرمندی از مجارستان در این نشست خبر داد و گفت: آقای آندراش ساندرو کوکسیس هنرمند مجارستانی که مجسمه‌ای از خیام ساخته و هم‌اکنون در یکی از شهرهای این کشور نصب شده، یکی دیگر از میهمانان ویژه این نشست است. همچنین این هنرمند کتاب رباعیات خیام را با تصویرگری گیزلا سینایی در این کشور به چاپ رسانده که خانم گیزلا سینایی نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

به گفته بلخاری، خانم فخری البوش استاد دانشگاه دمشق و خیام‌پژوه هم از دیگر مدعوین این نشست هست که به ایران سفر خواهد کرد.

دبیر نخستین نشست هزاره خیام اظهار داشت: بر اساس برنامه این نشست غلامحسین دینانی، عبدالله انوار، غلامرضا اعوانی، احمد تمیم‌داری و یونس کرامتی اندیشمندانی هستند که در بخش‌های دیگر مراسم با موضوع خیام، سخنرانی خواهند داشت.

بلخاری ادامه داد: خیام‌خوانی بوشهر به همراه اجرای برنامه توسط هادی منتظری برنامه‌های موسیقی این رویداد هستند. ویژه برنامه این رویداد نیز اجرای کریستف رضاعی از آثار خود بر اساس رباعیات خیام است.

وی گفت: همچنین ویژه نامه هزاره خیام در قالب مجله فرهنگی هنری آنگاه نیز در این برنامه رونمایی خواهد شد. در این برنامه سفرای خارجی و هنرمندان کشور در حوزه‌های تئاتر، تجسمی و موسیقی برای شرکت به این نشست دعوت شده‌اند.

به گفته رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، برنامه‌ریزی محتوا و انتخاب میهمانان این نشست توسط شورای سیاستگذاری متشکل از هنرمندان و اساتید فرهنگ و هنر کشور انجام شده است. خیام، هندسه، ریاضیات، خیام، فلسفه ایرانی اسلامی، خیام و حکمت و خیام و موسیقی از محورهای نخستین نشست هزاره خیام است.

رویداد هزاره خیام به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.