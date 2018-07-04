امیدوارم بحث اغفال مهدی ترابی برای تراکتورسازی به وجود نیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره ادعاها و اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان باشگاه تراکتورسازی در ارتباط با وضعیت نقل انتقالاتی مهدی ترابی، اظهار داشت: با توجه به اطمینان خاطری که از صحت و قطعیت جذب مهدی ترابی داشتیم، لزومی ندیدیم که وارد این بحث شویم ولی با توجه به ادامه بحثها، ابراز نگرانی هواداران پرسپولیس و طرح سوال باید بگویم از این بابت نگرانی برای باشگاه پرسپولیس وجود ندارد. عقد قرارداد با این بازیکن با کار کارشناسی چه از جهت فنی که توسط کادر فنی صورت میگیرد و چه از جهت مسائل حقوقی و قانونی انجام شده و همه چیز رسمی است.
سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: مهدی ترابی یک سال دیگر با سایپا قرارداد داشت و بر همین اساس، طبق موازین آئیننامهای و قانونی مذاکره و توافق با وی باید از طریق باشگاه سایپا انجام میشد، چون هر اقدامی غیر از این تخلف محسوب شده و نه تنها هر قراردادی با بازیکن را از درجه اعتبار ساقط میکرد که حتی به منزله اغفال بازیکن تلقی میشد که از نتایج آن محرومیت از نقل و انتقالات است. در این ارتباط استثنایی بین باشگاهها وجود ندارد تا تصور شود امکان اقدامات فراقانونی را دارند. از این رو ما کار را در هماهنگی با باشگاه سایپا پیش بردیم که در همین جا باید از حس همکاری موجود نیز یاد کنیم. در نهایت با قراردادی سه جانبه، با توجه به اینکه نمیتوانیم در نیم فصل اول بازیکنی را اضافه کنیم، بر سر انتقال این بازیکن به پرسپولیس در نیم فصل دوم توافق کردیم.
گرشاسبی در ارتباط با ادعاها درباره وجود قراردادی دیگر بین این بازیکن و باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: مهدی ترابی با یک قرارداد رسمی به پرسپولیس آمده است. من امیدوارم مشکلی که برای ما حادث شد برای تراکتورسازی به وجود نیاید. این بازیکن تحت قرارداد با سایپا بود و عقد هرگونه قرارداد موازی با بازیکن وقتی تحت قرارداد با باشگاه دیگری است، همان وضعیتی را به وجود میآورد که بین ما و باشگاه ریزه اسپور به وجود آمد و هنوز تاوان آن را میدهیم. عقد قرارداد با بازیکن تحت قرارداد باشگاه دیگر به منزله اغفال او خواهد بود که میتواند حداقل ثمره آن، بسته شدن پنجره نقل و انتقالات برای باشگاهی باشد که بدون اطلاع باشگاه مبدا اقدام به مذاکره و توافق با بازیکن میکند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در خبرها دیدم که مقامهای رسمی فدراسیون نیز در این باره هشدار دادند. فیفا با مواردی از این دست بر خورد سرسختانهای دارد و کمیته تعیین وضعیت بازیکنان از کنار آن نمیگذرند. البته ما امیدواریم برای هیچ باشگاهی چنین شرایطی پیش نیاید چون شرایط سخت و دشواری است که باشگاه تراکتورسازی هم قبل از این، به دلایل دیگری آن را تجربه کرده است. با توجه به تجربهای هم که به خاطر مسائل گذشته در پرسپولیس پشت سر گذاشته شد و ناچار از مدیریت آن بودهایم، ادامه این مسائل را نه برای پرسپولیس که با اطلاع و توافق کامل و رسمی باشگاه فعلی مهدی ترابی اقدام به مذاکره و قرارداد با این بازیکن کرده، بلکه برای دیگران مشکلساز میدانیم و البته این را از باب حسن روابط و روحیهای که باید در محیط ورزش وجود داشته باشد، مطرح میکنیم وگرنه مسائل داخلی باشگاهها، مربوط به خود باشگاهها است و آن را محترم میشماریم. همانطور که انتظار داریم این احترام نسبت به پرسپولیس به عنوان پرطرفدارترین تیم گذاشته شود.
گرشاسبی در پایان گفت: با وجود محرومیتی که به هر حال از قبل با آن مواجه بودهایم و تنگناهای مالی که همیشه وجود دارد، با تلاش بسیار و البته با حمایت هوادارانمان تلاش کردهایم تا نه تنها آثار سوء را به حداقل برسانیم، بلکه روند رو به رشدی را برنامهریزی کنیم تا نگرانی هوادارانمان را شاهد نباشیم. طبعا دوست نداریم طرح مسائلی از این دست باعث تشویش ذهن آنها و دیگر هواداران فوتبال شود که همگی برای ما محترم هستند، چون سرمایههای واقعی این فوتبال به حساب میآیند.
