۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

نامه ۱۰۲ نماینده مجلس به روحانی و آملی لاریجانی

۱۰۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به روسای جمهور و قوه قضائیه خواستار توجه ویژه این دو قوه به مسائل اقتصادی مردم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ۱۰۲ نماینده در نامه ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه خواستار توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شدند.

در این نامه نمایندگان خواستار کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی، ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم در بانک ها، حمایت حداکثری قوه قضائیه از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن و آرام برای کسب و کار و برخورد با احتکار کنندگان و سوداگران، تثبیت امکانات نهادها و بنیادهای وابسته به نهادهای حاکمیتی، پاسخگویی بهنگام به مشکلات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به شرایط برای استفاده از امکانات منطقه ای، تسهیل فضای کسب و کار داخلی شدند.

در پایان این نامه امضاء کنندگان اعلام کردند مجلس شورای اسلامی آماده کمک به دولت برای اعطای مجوز به دولت جهت حل مشکلات مردم است.

    محمدبهرامى بلوچ IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
      عملى شدن نامه نماينده ها برابر است با فقرزدايى، ايجاد شغل، ثبات نسبى بازار و توليد داخلى و رونق بازار

