نامه ۱۰۲ نماینده مجلس به روحانی و آملی لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ۱۰۲ نماینده در نامه ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه خواستار توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شدند.

در این نامه نمایندگان خواستار کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی، ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری مردم در بانک ها، حمایت حداکثری قوه قضائیه از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن و آرام برای کسب و کار و برخورد با احتکار کنندگان و سوداگران، تثبیت امکانات نهادها و بنیادهای وابسته به نهادهای حاکمیتی، پاسخگویی بهنگام به مشکلات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه به شرایط برای استفاده از امکانات منطقه ای، تسهیل فضای کسب و کار داخلی شدند.

در پایان این نامه امضاء کنندگان اعلام کردند مجلس شورای اسلامی آماده کمک به دولت برای اعطای مجوز به دولت جهت حل مشکلات مردم است.