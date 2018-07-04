احتمال حضور تیام در تهران قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دغدغه نقل و انتقالاتی استقلال بی‌تردید مامه تیام است. مهاجم سنگالی که به دلیل گلزنی‌های متوالی‌اش در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا لقب ماشین گلزنی را گرفت بعد از خروج از تهران در پایان فصل تبدیل به دغدغه بزرگ نقل و انتقالاتی آبی پوشان شد و بارها اخبار متفاوتی در خصوص این بازیکن مخابره شد.

آخرین خبر در خصوص تیام این است که باشگاه استقلال بخشی از مبلغی که قرار است به زودی از حامی مالی‌اش بگیرد را برای حل مشکل تیام هزینه خواهد کرد و امکان این که بلیت او اوکی شده و به زودی تیام به تهران بیاید قوت گرفته است.

قطعا حضور تیام در تهران و تمدید او با استقلال می تواند مدیران این باشگاه را تا حدود زیادی از زیر فشار هواداران خارج نماید.