به گزارش خبرنگار مهر، محمد انتظار المهدی عصر سه شنبه در نشست مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای زیرساختی اظهار کرد: بخشی از منابع ملی حوزه آب و خاک برای اجرای پروژههای اولویتدار شهرستان قائمشهر اختصاص پیدا میکند و تلاش میشود از این ظرفیت برای ارتقای بهرهوری منابع آب و افزایش توان تولید اراضی کشاورزی استفاده شود.
وی افزود: در حوزه مدیریت منابع آب، طرحهایی در قالب ردیفهای ملی شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی و همچنین اعتبارات تأمین آب ملی استانیشده پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به مرمت و بهسازی آببندانها و احداث و بهسازی کانالهای آبیاری در قائمشهر اشاره کرد.
انتظارالمهدی با بیان اینکه آببندانها نقش مهمی در ذخیره و مدیریت منابع آب کشاورزی مازندران دارند، گفت: بهسازی این سازهها ضمن افزایش ظرفیت ذخیره آب، زمینه استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم کرده و میتواند در کاهش خسارت ناشی از نوسانات منابع آبی و تأمین پایدار آب مورد نیاز اراضی مؤثر باشد.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح زهکشی اراضی شالیزاری روستای ولوند خبر داد و بیان کرد: این پروژه با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال در سطح ۸۸ هکتار اجرا میشود و بهزودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بهبود وضعیت خاک و مدیریت آبهای اضافی را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و افزود: اجرای شبکه زهکشی موجب کاهش مشکلات ناشی از ماندابی شدن اراضی، بهبود شرایط فیزیکی خاک و افزایش قابلیت بهرهبرداری از زمینهای کشاورزی خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای زهکشی در شالیزارها باید به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پایدار آب و خاک مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این طرحها علاوه بر جنبه عمرانی، مستقیماً با افزایش بهرهوری اراضی و پایداری تولید ارتباط دارند.
انتظارالمهدی همچنین خواستار افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان شد و گفت: برای تکمیل و شتاببخشی به پروژههای آب و خاک قائمشهر، لازم است منابع ملی با اعتبارات استانی و شهرستانی همافزا شود.
وی تصریح کرد: اثربخشی اعتبارات ملی در پروژههای آب و خاک زمانی افزایش مییابد که منابع مورد نیاز برای تکمیل طرحها از محل اعتبارات استانی و شهرستانی نیز تأمین شود؛ بنابراین انتظار میرود فرمانداری و شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان در زمان بررسی و توزیع اعتبارات، زیرساختهای آب و خاک را در اولویت قرار دهند.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه قائمشهر در تولیدات کشاورزی و گستردگی اراضی شالیزاری این شهرستان، از آمادگی این مدیریت برای پیگیری طرحهای اولویتدار خبر داد و گفت: اجرای پروژهها با همکاری فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سایر دستگاههای اجرایی با جدیت دنبال خواهد شد.
در پایان این نشست نیز بر ضرورت شناسایی دقیق نیازهای زیرساختی، تعیین اولویت پروژهها، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و تسریع در روند تأمین اعتبار و اجرای طرحهای آب و خاک شهرستان قائمشهر تأکید شد.
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