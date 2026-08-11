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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

۳۰۰ میلیارد ریال برای زهکشی شالیزارهای قائم‌شهر اختصاص یافت

۳۰۰ میلیارد ریال برای زهکشی شالیزارهای قائم‌شهر اختصاص یافت

قائم‌شهر- مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح زهکشی ۸۸ هکتار از اراضی شالیزاری روستای ولوند قائم‌شهر با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انتظار المهدی عصر سه شنبه در نشست مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های زیرساختی اظهار کرد: بخشی از منابع ملی حوزه آب و خاک برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان قائم‌شهر اختصاص پیدا می‌کند و تلاش می‌شود از این ظرفیت برای ارتقای بهره‌وری منابع آب و افزایش توان تولید اراضی کشاورزی استفاده شود.

وی افزود: در حوزه مدیریت منابع آب، طرح‌هایی در قالب ردیف‌های ملی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و همچنین اعتبارات تأمین آب ملی استانی‌شده پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به مرمت و بهسازی آب‌بندان‌ها و احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری در قائم‌شهر اشاره کرد.

انتظارالمهدی با بیان اینکه آب‌بندان‌ها نقش مهمی در ذخیره و مدیریت منابع آب کشاورزی مازندران دارند، گفت: بهسازی این سازه‌ها ضمن افزایش ظرفیت ذخیره آب، زمینه استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم کرده و می‌تواند در کاهش خسارت ناشی از نوسانات منابع آبی و تأمین پایدار آب مورد نیاز اراضی مؤثر باشد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح زهکشی اراضی شالیزاری روستای ولوند خبر داد و بیان کرد: این پروژه با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال در سطح ۸۸ هکتار اجرا می‌شود و به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بهبود وضعیت خاک و مدیریت آب‌های اضافی را از مهم‌ترین اهداف این طرح برشمرد و افزود: اجرای شبکه زهکشی موجب کاهش مشکلات ناشی از ماندابی شدن اراضی، بهبود شرایط فیزیکی خاک و افزایش قابلیت بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های زهکشی در شالیزارها باید به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پایدار آب و خاک مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این طرح‌ها علاوه بر جنبه عمرانی، مستقیماً با افزایش بهره‌وری اراضی و پایداری تولید ارتباط دارند.

انتظارالمهدی همچنین خواستار افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان شد و گفت: برای تکمیل و شتاب‌بخشی به پروژه‌های آب و خاک قائم‌شهر، لازم است منابع ملی با اعتبارات استانی و شهرستانی هم‌افزا شود.

وی تصریح کرد: اثربخشی اعتبارات ملی در پروژه‌های آب و خاک زمانی افزایش می‌یابد که منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها از محل اعتبارات استانی و شهرستانی نیز تأمین شود؛ بنابراین انتظار می‌رود فرمانداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان در زمان بررسی و توزیع اعتبارات، زیرساخت‌های آب و خاک را در اولویت قرار دهند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه قائم‌شهر در تولیدات کشاورزی و گستردگی اراضی شالیزاری این شهرستان، از آمادگی این مدیریت برای پیگیری طرح‌های اولویت‌دار خبر داد و گفت: اجرای پروژه‌ها با همکاری فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سایر دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال خواهد شد.

در پایان این نشست نیز بر ضرورت شناسایی دقیق نیازهای زیرساختی، تعیین اولویت پروژه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و تسریع در روند تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های آب و خاک شهرستان قائم‌شهر تأکید شد.

کد مطلب 6914530

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