ورود خودرو به پیاده رو در سوچی روسیه یک نفر را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک خودرو در سوچی روسیه با عابرین در پیاده رو برخورد کرد.
در اثر این برخورد ۵ نفر مصدوم شدند و یک مرد ۶۳ ساله جان خود را از دست داد.
پلیس علت این تصادف را خواب آلودگی راننده اعلام کرده است.
منابع محلی اعلام کردند که به دلیل برخورد یک خودرو با عابران پیاده در سوچی روسیه یک نفر کشته شده است.
