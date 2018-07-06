اثر دیگری از برنده نوبل ۲۰۱۵ به فارسی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، «آخرین شاهدان» متنی است استوار شده بر مصاحبه‌های شفاهی آلکسیویچ با بازماندگان جنگ جهانی دوم. راویانی که با انتشار این کتاب اگر از دنیا نرفته‌اند، در سال‌های آخر عمر خود به سر می‌برند و البته این زندگی برای آنها چیزی جز انبوهی از خاطرات تلخ و فراموش‌ناشدنی به همراه نداشته است و همین مسئله زندگی آنها را دچار چالش و انباشتی از حسرت و اندوه کرده است.

آلکسیویچ در این کتاب تمام تلاش خود را به کار برده تا در روایت‌هایی که شخصیت‌های کتاب از خود و سرگذشت خود ارائه می‌دهند؛ دست نبرد و به قضاوتشان ننشیند و در عین حال با همین دستمایه و با دقت نظر به شنیده ‌شدن صداهای مختلف کمک کند. به همین روی است که از او به عنوان نویسنده‌ای چند صدایی یاد می‌شود.

ویژگی دیگر آثار او را باید در نثرش جستجو کرد. او با زبانی ساده و نثری روان از حوادثی شگرف سخن به میان می‌آورد و شاید همین روایت ساده از رویدادی شگرف است که هضم آن را برای مخاطب میسر می‌کند؛ نثر بی‌پیرایه و هنرمندانه اوست که حوادث در عین باورپذیر بودن، تکان دهنده‌تر و تلخ‌تر جلوه می‌کند و این ویژگی در تمام آثار این نویسنده دیده می‌شود.

ترجمه این اثر از روسی توسط مهناز خواجوند انجام شده است.

کتاب نیستان «آخرین شاهدان» را در ۴۱۶ صفحه و با قیمت ۴۰۰۰۰ تومان منتشر کرده است.