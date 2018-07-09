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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

جزئیات فراخوان وزارت ارتباطات؛

۳۵ محور انتخاب کالای باکیفیت فناوری اطلاعات/ شروط حضور در فراخوان

۳۵ محور انتخاب کالای باکیفیت فناوری اطلاعات/ شروط حضور در فراخوان

خدمات رسانی خوب و تولید کالای با کیفیت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رای و انتخاب مردم معرفی خواهد شد. در این راستا جزئیات نحوه انتخاب این خدمات در بیش از ۳۵ محور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال حمایت از کالای ایرانی، موضوع بررسی وضعیت خدمات و کالای با کیفیت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است و براین اساس این وزارتخانه با انتشار فراخوانی اعلام کرد که قصد دارد پس از بررسی های مقدماتی توسط هیات داوری، با رای و انتخاب مردم، «کار خوب و با کیفیت ایرانی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات» را معرفی کند.

۳۰ تیر آخرین مهلت شرکت در فراخوان کالای برتر ایرانی

برمبنای انتشار فراخوان انتخاب و معرفی کارخوب و با کیفیت ایرانی در حوزه ICT ، هدف از اجرای این طرح، حمایت از کالای ایرانی و معرفی آن به جامعه اعلام شده است و شرکت های متقاضی ارزیابی کار خوب و با کیفیت ایرانی که محصول یا خروجی آن مرتبط با عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و از پلتفرم های آن استفاده می کنند، می توانند خدمات خود را معرفی کنند.

مطابق با جزئیات این فراخوان، تمام شرکت های متقاضی ارزیابی کار خوب و با کیفیت ایرانی که موقعیت فیزیکی آن ها در محدوده جغرافیایی ایران باشد، حداکثر تا تاریخ ۳۰ تیرماه جاری زمان دارند که درخواست و مستندات خود را به پست الکترونیکی مرتبط با این پروژه به نشانی javanan@ict.gov.ir ارسال کنند.

۳۵ محور برای انتخاب کالای باکیفیت فناوری اطلاعات

خدمات مبتنی بر ویدئو، خدمات و ابزارهای پایه فناوری اطلاعات، آموزش، بهداشت و سلامتی، تبلیغات و بازاریابی، جمع سپاری، حمل و نقل، خدمات ابری و CDN، خرده فروشی، رسانه، شبکه های اجتماعی و ابزارهای وابسته از جمله موضوعات محوری این فراخوان هستند.

در همین حال فناوری های مالی (فین تک)، خدمات عمومی، مدل و لباس، ابزارهای مبتنی بر نقشه، موسیقی، نیازمندی، توان یابان، پیام رسان، کاریابی، گردشگری، زنان و خانواده، محیط زیست، بازی و سرگرمی، تجهیزات، کالا و لوازم، کشاورزی، اینترنت اشیا (IOT)، سبک زندگی، کودک و نوجوان، دینی و مذهبی، امنیت، کتاب، خدمات غذا و رستوران، ورزش، فرهنگی و هنر، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دیگر موضوعات محوری این فراخوان را تشکیل می دهند.

۳ شرط اولیه برای حضور در فراخوان کالای ایرانی فناوری

هدف از اجرای این طرح، تشریح فرآیند، معیارهای کلی، نحوه تکمیل و ارسال فرم درخواست ارزیابی و انتخاب کار خوب و با کیفیت ایرانی است و دامنه کاربرد آن نیز برای شرکت های متقاضی ارزیابی کار خوب و با کیفیت ایرانی عنوان شده که محصول یا خروجی آنها ۳ شرط «مرتبط با عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «استفاده از از پلتفرم های فناورانه» و «دارای موقعیت فیزیکی در محدوده جغرافیایی ایران» را داشته باشد.

کار خوب و با کیفیت ایرانی، به مجموعه پروژه ها، فعالیت ها و اقداماتی اطلاق می شود که منجر به خروجی های مشخص و با کیفیت (از قبیل کالا یا تجهیز، نرم افزار یا برنامه کاربردی، سامانه یا سایت، بازی رایانه ای و ...) و دستاوردهای دارای ارزش (از قبیل ارائه خدمت، ارتقای دانش و بومی سازی، ایجاد فرصت شغلی) در حوزه بوده و یا از پلتفرم های آن استفاده کرده باشد.

هیات داوری ارزیابی اولیه این پروژه را گروهی از اعضای شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات برعهده دارند که برای ارزیابی اولیه و انتخاب نامزدها محصولات مرتبط با موضوعات محوری تشکیل شده اند.

معیارهای ارزیابی کالای خوب فناوری کدام است

درهمین حال معیارهای ارزیابی و انتخاب نامزدها برای ارزیابی اولیه و انتخاب نامزدهای محصول خوب و باکیفیت شامل ۸ گزینه می شود که عبارتند از:

- میزان سرمایه گذاری صورت گرفته/جذب شده مرتبط با محصول توسط متقاضی (میزان سرمایه گذاری صورت گرفته توسط متقاضی، میزان سرمایه جذب شده از بخش دولتی و غیردولتی جهت توسعه محصول)

- تعداد فرصت شغلی (تعداد فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده و تعداد فرصت شغلی بالقوه محصول)

- میزان درآمد محصول در سال گذشته (میزان درآمدی که به واسطه محصول ارائه شده، به دست آمده است)

- منافع و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی محصول (کاهش شکاف دیجیتالی، آمایش سرزمین، افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع، کمک به ترویج و فرهنگسازی، کمک به محیط زیست)

- میزان گستردگی کاربرد محصول (شهر، استان، کشور، بین المللی)

- کیفیت محصول (کاربرپسند بودن، جذابیت، قابلیت اطمینان، قابلیت خدمت رسانی به تعداد کاربران، پشتیبانی از پلتفرم های متنوع)

- تعداد کاربران فعال (در خصوص سامانه ها و برنامه های کاربردی)

- رعایت امنیت و حقوق شهروندی

شایستگی های فناورانه

از سوی دیگر مواردی از قبیل نوآوری و ابداعی بودن آن (ثبت پتنت یا اختراع) ، منافع و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کیفیت آن، وجود یا عدم نمونه های مشابه خارجی و مقایسه تطبیقی با آن، قابلیت های محصول از بعد تعداد کاربران، تعداد کاربران فعال (در خصوص سامانه ها و برنامه های کاربردی) میزان اهمیت به حقوق شهروندی و امنیت، گواهینامه های اخذ شده و موارد مشابه از ویژگی ها و شایستگی های خاص محصول از نگاه متقاضی است که برای شرکت در این فراخوان باید به آن اشاره شود.

کد مطلب 4340558

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