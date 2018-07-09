۳۵ محور انتخاب کالای باکیفیت فناوری اطلاعات/ شروط حضور در فراخوان

به گزارش خبرنگار مهر، در سال حمایت از کالای ایرانی، موضوع بررسی وضعیت خدمات و کالای با کیفیت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است و براین اساس این وزارتخانه با انتشار فراخوانی اعلام کرد که قصد دارد پس از بررسی های مقدماتی توسط هیات داوری، با رای و انتخاب مردم، «کار خوب و با کیفیت ایرانی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات» را معرفی کند.

۳۰ تیر آخرین مهلت شرکت در فراخوان کالای برتر ایرانی

برمبنای انتشار فراخوان انتخاب و معرفی کارخوب و با کیفیت ایرانی در حوزه ICT ، هدف از اجرای این طرح، حمایت از کالای ایرانی و معرفی آن به جامعه اعلام شده است و شرکت های متقاضی ارزیابی کار خوب و با کیفیت ایرانی که محصول یا خروجی آن مرتبط با عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و از پلتفرم های آن استفاده می کنند، می توانند خدمات خود را معرفی کنند.

مطابق با جزئیات این فراخوان، تمام شرکت های متقاضی ارزیابی کار خوب و با کیفیت ایرانی که موقعیت فیزیکی آن ها در محدوده جغرافیایی ایران باشد، حداکثر تا تاریخ ۳۰ تیرماه جاری زمان دارند که درخواست و مستندات خود را به پست الکترونیکی مرتبط با این پروژه به نشانی javanan@ict.gov.ir ارسال کنند.

۳۵ محور برای انتخاب کالای باکیفیت فناوری اطلاعات

خدمات مبتنی بر ویدئو، خدمات و ابزارهای پایه فناوری اطلاعات، آموزش، بهداشت و سلامتی، تبلیغات و بازاریابی، جمع سپاری، حمل و نقل، خدمات ابری و CDN، خرده فروشی، رسانه، شبکه های اجتماعی و ابزارهای وابسته از جمله موضوعات محوری این فراخوان هستند.

در همین حال فناوری های مالی (فین تک)، خدمات عمومی، مدل و لباس، ابزارهای مبتنی بر نقشه، موسیقی، نیازمندی، توان یابان، پیام رسان، کاریابی، گردشگری، زنان و خانواده، محیط زیست، بازی و سرگرمی، تجهیزات، کالا و لوازم، کشاورزی، اینترنت اشیا (IOT)، سبک زندگی، کودک و نوجوان، دینی و مذهبی، امنیت، کتاب، خدمات غذا و رستوران، ورزش، فرهنگی و هنر، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دیگر موضوعات محوری این فراخوان را تشکیل می دهند.

۳ شرط اولیه برای حضور در فراخوان کالای ایرانی فناوری

هدف از اجرای این طرح، تشریح فرآیند، معیارهای کلی، نحوه تکمیل و ارسال فرم درخواست ارزیابی و انتخاب کار خوب و با کیفیت ایرانی است و دامنه کاربرد آن نیز برای شرکت های متقاضی ارزیابی کار خوب و با کیفیت ایرانی عنوان شده که محصول یا خروجی آنها ۳ شرط «مرتبط با عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «استفاده از از پلتفرم های فناورانه» و «دارای موقعیت فیزیکی در محدوده جغرافیایی ایران» را داشته باشد.

کار خوب و با کیفیت ایرانی، به مجموعه پروژه ها، فعالیت ها و اقداماتی اطلاق می شود که منجر به خروجی های مشخص و با کیفیت (از قبیل کالا یا تجهیز، نرم افزار یا برنامه کاربردی، سامانه یا سایت، بازی رایانه ای و ...) و دستاوردهای دارای ارزش (از قبیل ارائه خدمت، ارتقای دانش و بومی سازی، ایجاد فرصت شغلی) در حوزه بوده و یا از پلتفرم های آن استفاده کرده باشد.

هیات داوری ارزیابی اولیه این پروژه را گروهی از اعضای شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات برعهده دارند که برای ارزیابی اولیه و انتخاب نامزدها محصولات مرتبط با موضوعات محوری تشکیل شده اند.

معیارهای ارزیابی کالای خوب فناوری کدام است

درهمین حال معیارهای ارزیابی و انتخاب نامزدها برای ارزیابی اولیه و انتخاب نامزدهای محصول خوب و باکیفیت شامل ۸ گزینه می شود که عبارتند از:

- میزان سرمایه گذاری صورت گرفته/جذب شده مرتبط با محصول توسط متقاضی (میزان سرمایه گذاری صورت گرفته توسط متقاضی، میزان سرمایه جذب شده از بخش دولتی و غیردولتی جهت توسعه محصول)

- تعداد فرصت شغلی (تعداد فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده و تعداد فرصت شغلی بالقوه محصول)

- میزان درآمد محصول در سال گذشته (میزان درآمدی که به واسطه محصول ارائه شده، به دست آمده است)

- منافع و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی محصول (کاهش شکاف دیجیتالی، آمایش سرزمین، افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع، کمک به ترویج و فرهنگسازی، کمک به محیط زیست)

- میزان گستردگی کاربرد محصول (شهر، استان، کشور، بین المللی)

- کیفیت محصول (کاربرپسند بودن، جذابیت، قابلیت اطمینان، قابلیت خدمت رسانی به تعداد کاربران، پشتیبانی از پلتفرم های متنوع)

- تعداد کاربران فعال (در خصوص سامانه ها و برنامه های کاربردی)

- رعایت امنیت و حقوق شهروندی

شایستگی های فناورانه

از سوی دیگر مواردی از قبیل نوآوری و ابداعی بودن آن (ثبت پتنت یا اختراع) ، منافع و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کیفیت آن، وجود یا عدم نمونه های مشابه خارجی و مقایسه تطبیقی با آن، قابلیت های محصول از بعد تعداد کاربران، تعداد کاربران فعال (در خصوص سامانه ها و برنامه های کاربردی) میزان اهمیت به حقوق شهروندی و امنیت، گواهینامه های اخذ شده و موارد مشابه از ویژگی ها و شایستگی های خاص محصول از نگاه متقاضی است که برای شرکت در این فراخوان باید به آن اشاره شود.