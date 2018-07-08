محسن مناجاتی تهیه کننده «رنگین کمان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فصل جدید این برنامه که از هفته گذشته پخش آن در شبکه پنج سیما آغاز شده است، بیان کرد: فصل جدید این برنامه اتفاقات جدیدی دارد از جمله این که یک مسابقه با نام «لیگ فوسبال» برگزار می کنیم.

وی در توضیح این لیگ توضیح داد: ما در این فصل یک مسابقه فوسبال که نوعی فوتبال رنگین کمانی است، داریم که در این مسابقه دخترها هم برای اولین بار می توانند در تلویزیون فوتبال بازی کنند که البته این فوسبال ترکیبی است و مخصوص خود بچه ها طراحی شده است.

این تهیه کننده درباره این برنامه و توجه به تحرک کودکان در آن اظهار کرد: ما در این برنامه ساختار برنامه های عمو و خاله محور را شکستیم و بچه ها اینجا بیشتر تحرک دارند.

وی یادآور شد: در این فصل سه عروسک با نام های «من»، «این» و «اون» در برنامه حضور دارند و همچنین در حال حاضر «رنگین کمان» تنها برنامه کودک زنده تلویزیون است که بچه ها در آن حضور دارند.

مناجاتی در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور اسپانسرها در برنامه های کودک بیان کرد: اسپانسر هم در محتوا و هم ساختار برنامه ها اعمال نظر می کند و از آنجایی که خیلی از اسپانسرها تخصص ندارند هم به ساختار و هم محتوا آسیب می زند.

وی ادامه داد: شرایط به گونه ای است که اگر اسپانسرها نباشند بسیاری از برنامه ها تولید نمی شوند و اگر تخصص نداشته باشند به محتوای برنامه ضربه می زنند و به این ترتیب حضور اسپانسر موجب نقض غرض می شود به طور مثال ما نهی می کنیم که بچه ها از حد مجاز بیشتر پای کامپیوتر بنشینند درحالیکه ممکن است برنامه کودک با شرکتی مشارکت داشته باشد که نرم افزارهای کامپیوتری عرضه می کنند یا کارخانه هایی وارد مشارکت در ساخت برنامه می شوند که تغذیه سالمی ندارند.

تهیه کننده «یه گله جا» در پایان اظهار کرد: ما در تولید «یه گله جا» با وزرات بهداشت مشارکت کردیم که به صورت تخصصی به ما کمک کردند و حتی در تولید محتوا هم نتیجه خوبی داشت درحالیکه در برخی از برنامه های کودک او را به سمت خرید یک محصول خاص و یا تغذیه سوق می دهند.