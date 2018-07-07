خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: درحالی که رقابت های فوتبال جام جهانی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود اما هیچ تیم آسیایی نتوانست خود را به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات برساند و تنها ژاپن بود که با حضور در مرحله یک هشتم نهایی موفق ترین تیم قاره کهن لقب گرفت.

تیم ملی فوتبال ایران نیز که در گروه دوم این دوره از مسابقات قرار داشت به همراه سه نماینده دیگر آسیا در همان مرحله مقدماتی حذف شدند. با این حال برخی از علاقمندان به فوتبال و کارشناسان اعتقاد دارند ایران نسبت به دیگر تیم های آسیایی عملکرد بهتری در روسیه داشت. در حالی که برخی نیز معتقدند ایران نسبت به تیم های دیگر ضعیف تر بود و بهتر بودن تیم کی روش تنها در رسانه هاست!

برای اینکه بتوان قضاوت بهتری در مورد عملکرد تیم های آسیایی داشت در گزارشی به بررسی عملکرد پنج نماینده این قاره داشته ایم و قضاوت در این مورد را به خوانندگان واگذار می کنیم.

عربستان؛ تدارک خوب برای ۳ امتیاز

تیم ملی فوتبال عربستان که در گروه اول بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی حضور داشت با تدارکاتی خوب راهی روسیه شد و در یکی از گام های آماده سازی برابر ایتالیا به میدان رفت. این تیم با روسیه، اروگوئه و مصر همگروه بود و در دیدار افتتاحیه ۵ بر صفر مغلوب میزبان شد.

عربستانی ها در دومین بازی برابر اروگوئه یک بر صفر شکست خوردند و در آخرین بازی هم ۲ بر یک مصر را شکست دادند و با سه امتیاز در همان مرحله مقدماتی حذف شدند. این تیم با ۲ گل زده و ۷ گل خورده جام بیست و یکم را ترک کرد.

ایران؛ بازی تدافعی، نتایج قابل قبول

تیم ملی فوتبال ایران با انجام بازیهای کاملا دفاعی در گروه دوم به ۴ امتیاز دست پیدا کرد. پیروزی برابر مراکش با گل به خودی بازیکن حریف، شکست برابر اسپانیا و تساوی یک به یک برابر پرتغال نتایج تیم ملی ایران در روسیه بود. شاید بتوان در دیدار برابر پرتغال خصوصا در نیمه دوم به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران از حیث تعادل در دفاع و حمله نمره قبولی داد. در سایر اوقات شاگردان کی روش یک تیم کاملا تدافعی بودند.

تیم ملی ایران با وجود کسب چهار امتیاز نتوانست از مرحله مقدماتی صعود کند. تیم ایران تنها دو گل زده داشت که یکی از آنها را بازیکن مراکش به ثمر رساند و یکی را هم کریم انصاریفرد از روی نقطه پنالتی وارد دروازه پرتغال کرد. تیم ایران دو گل هم دریافت کرد.

استرالیا؛ ضعیف ترین تیم امتیازی

زردپوشان استرالیا که در گروه سوم جام جهانی با تیم های فرانسه، دانمارک و پرو همگروه بودند در بین تیم های آسیایی کمترین امتیاز را کسب کردند و تنها با یک تساوی جام بیست و یکم را به پایان بردند. این تیم برابر فرانسه ۲ بر یک شکست خورد و به پرو هم ۲ بر صفر باخت اما با دانمارک یک به یک مساوی کرد.

استرالیایی ها با وجود اینکه یک امتیاز کسب کردند اما با دو گل زده و ۵ گل خورده جام را به پایان بردند و تیم آخر گروه خود شدند. این تیم به عنوان قهرمان آسیا در این دوره از مسابقات حضور داشت و پنجمین نماینده قاره کهن بود که از راه پلی آف مسافر روسیه شد.

کره جنوبی؛ پیروزی بزرگ برابر آلمان

چشم بادامی ها که در گروه پنجم این رقابتها حضور داشتند نخستین دیدار خود را برابر سوئد یک بر صفر واگذار کردند. حریف آنها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. کره در بازی دوم برابر مکزیک ۲ بر یک باخت اما در بازی سوم کاری کرد که فوتبال آسیا همیشه به خاطر خواهد داشت.

کره جنوبی درحالی که آلمان ها برای صعود به پیروزی نیاز داشتند برابر این تیم به برتری ۲ بر صفر دست یافتند تا نتیجه ای ماندگار را در فوتبال آسیا رقم بزنند. با این حال کره جنوبی با کسب ۳ امتیاز و تفاضل گل صفر (سه گل زده - سه گل خورده) از دور مسابقات کنار رفت.

ژاپن؛ سربلندترین تیم آسیا

یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۰۲ که در گروه هشتم حضور داشتند را باید موفق ترین تیم آسیا نامید. تیمی که نمایش قابل قبولی داشت و هرچند به خاطر کارت زرد کمتر به مرحله بعدی صعود کرد اما نتایج قابل قبولی هم کسب کرد. این تیم در بازی اول ۲ بر صفر کلمبیا را شکست داد و در بازی دوم برابر سنگال به تساوی دو به دو رسید.

ژاپنی ها که برای صعود کار سختی پیش رو داشتند با وجود شکست یک بر صفر برابر لهستان به واسطه کارت زرد کمتر توانست جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کند. این تیم با ۴ گل زده و ۴ گل خورده و کسب ۴ امتیاز راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

این تیم در مرحله بعدی به مصاف تیم خوب و یکدست بلژیک رفت و ابتدا از حریف اروپایی خود ۲ بر صفر پیش افتاد اما به واسطه اینکه دفاع مطلق را در دستور کارش قرار نداد مغلوب خوب بودن بلژیک شد و در نهایت ۳ بر ۲ شکست خورد و با سربلندی از دور مسابقات کنار رفت.

ایران بهتر بود یا بقیه؟

پرسش این است؛ در بررسی عملکرد پنج تیم آسیایی حاضر در جام جهانی کدام تیم بهتر بودند؟ ایران یا تیم های دیگر؟ همین پرسش اختلاف نظرهایی را در بین اهالی فوتبال ایران ایجاد کرده است. برخی معتقدند تیم ملی ایران از بقیه آسیایی ها بهتر بود و برخی نیز اعتقاد دارند ما از نظر فوتبالی نمایش ضعیفی داشتیم و در حد چهار نماینده دیگر آسیا نبودیم.

هر چند در بررسی و مقایسه تیم ها باید موارد زیادی را لحاظ کرد اما طبیعتا باید رقبای مرحله مقدماتی را هم در کسب نتایج تیم ها در نظر گرفت. با این حال عوامل دیگری هم در مقایسه بهترین بودن تاثیرگذار هستند که باید در مطالبی دیگر به آنها پرداخت.