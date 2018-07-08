به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شب گذشته به اتمام رسید و تیم های فرانسه، بلژیک، انگلیس و کرواسی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

نشریه معتبر بلیچر ریپورت انگلیس بعد از اتمام هر مرحله، بازیکنان برتر هر پست را با احتساب عملکردشان در مجموع جام معرفی می کند. باوجود حذف تیم ملی ایران در مرحله گروهی، هنوز ۶ بازیکن تیم ملی در میان برترین نفرات جهان در پستهای خود قرار دارند.

از نگاه این نشریه، علیرضا بیرانوند در رده ششم برترین دروازه بان جام جهانی قرار دارد. البته بیرانوند نسبت به مرحله قبل، دو پله سقوط داشته است. کاسپر اشمایکل (دانمارک)، کرتوا (بلژیک) و سوباشیچ (کرواسی) اول تا سوم هستند.

در پست دفاع راست، رامین رضاییان جزو ۱۰ نفر برتر جام جهانی ۲۰۱۸ است. این بازیکن در رده هفتم قرار گرفته است. تریپیر (انگلیس)، فرناندس (روسیه) و توماس منیر (بلژیک) در این پست در رده های اول تا سوم قرار دارند.

در پست دفاع چپ، احسان حاج صفی در رده دهم قرار دارد. مرتضی پورعلی گنجی هم دیگر بازیکن ایران است که در میان ۲۰ مدافع برتر، جایگاه ۱۲ را از آن خود کرده است.

ایران در پست هافبک دفاعی دو نماینده در میان ۲۰ بازیکن برتر دارد. امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی به ترتیب در جایگاه ۱۷ و ۱۹ قرار گرفته اند.