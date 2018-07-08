فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در همایش کارآفرینان روستایی با اشاره به اینکه فرهنگ کارآفرینی در استان چهارمحال و بختیاری نهادینه شود، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری برای توسعه دارد که این ظرفیت ها با کارآفرینی در میسر توسعه قرار می گیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ترویج فرهنگ کارآفرینی موجب توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود.

تبدیل ایده های خلاقانه به کار و خدمت در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی بیان کرد: گسترش شرکت های دانش بنیان و تبدیل ایده های خلاقانه به کار و خدمت زمینه ساز ایجاد اشتغال و توسعه چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حمایت های دولت از مخترعان و کارآفرینان افزایش یافته است و تلاش شده است که در این زمینه هیچ مشکل حمایتی وجود نداشته باشد وبهانه ای در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی بیان کرد: پارک علم و فناوری و بنیاد مخترعان حمایت های مالی از کارآفرینان انجام می دهند و می تواند تا سقف سه میلیارد ریال کمک بلاعوض کنند.

جذب سرمایه گذاران توسط مدیران اجرایی با تمام توان در حال پیگیری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرداخت تسهیلات با نرخ های پایین به کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان از دیگر اقدامات حمایتی دولت در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان است.

وی تصریح کرد: کاهش نرخ بیکاری در استان با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و حرکت در مسیر بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها محقق می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: گردشگری از ظرفیت های مهم استان چهارمحال و بختیاری است که باید به خوبی از این ظرفیت برای توسعه استان و ایجاد اشتغال بهره گیری کرد.

وی یادآور شد: جذب سرمایه گذاران در استان چهارمحال و بختیاری توسط مدیران اجرایی با تمام توان در حال پیگیری است.