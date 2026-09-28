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۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵

ادامه نقض آتش بس در جنوب لبنان

ادامه نقض آتش بس در جنوب لبنان

منابع خبری از نقض دوباره آتش بس در لبنان و حمله دوباره رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب آن کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

براساس این گزارش، در این حملات دشمن صهیونیستی دره السلوقی المنصوری و دره زبقین در اطراف زوطر شرقی در جنوب لبنان را با گلوله توپخانه هدف قرار دادند.

عصر دیروز نیز زوطر شرقی هدف حمله ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی حومه شهرک برعشیت را با توپخانه گلوله باران کرد.

شهرک القنطره در مرجعیون در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شده بود.

کد مطلب 6961945

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    نظرات

    • مرد کاربر IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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      پاسخ
      چرا اینقدر صهیونیسم انسان، زن، بچه، کودک و پدران خانواده ها را می کشد پاسخی فراگیر و زهر چشمی و دفاعی از کشورهای مسلمان وخلیج فارس کشورهایشان حاصل نمی شود تازه در خفا هم ملاقات می کنند خدارحمت کند حکمرانان قدیم کشورهای عربی که با قاطعیت و جنگ بدون ترس هراس جلوی قلدری اسراعیل و صهیونیسم را می گرفتند و جرات دست درازی به لبنان سوریه حتی فلسطین را نداشت الان وقیح تر شده

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