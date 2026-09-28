ادامه نقض آتش بس در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع لبنانی اعلام کردند که جنگندههای رژیم صهیونیستی در چندین نوبت جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
براساس این گزارش، در این حملات دشمن صهیونیستی دره السلوقی المنصوری و دره زبقین در اطراف زوطر شرقی در جنوب لبنان را با گلوله توپخانه هدف قرار دادند.
عصر دیروز نیز زوطر شرقی هدف حمله ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی حومه شهرک برعشیت را با توپخانه گلوله باران کرد.
شهرک القنطره در مرجعیون در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شده بود.
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