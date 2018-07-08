دفاتر ثبت اختراع در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، حسین وطن پور در «اینوتک سلامت ۳» اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، زنجان، مازندران، اهواز و شیراز از جمله ۱۰ دانشگاه منتخب آمایشی کشور هستند که دفاتر مالکیت فکری و ثبت اختراع در آنها راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: با همه توان در تلاش هستیم تا جایگاه کشور در حوزه ثبت اختراعات، رتبه های بین المللی خوبی را کسب کند.

وطن پور، ساماندهی ثبت اختراعات بین المللی را از مهمترین اهداف کمیته تخصصی مالکیت فکری، ثبت اختراع و نوآوری وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: در ثبت اختراعات بین المللی مشکلاتی وجود دارد که در تلاش هستیم با رفع آنها، زمینه برای افزایش ثبت اختراعات بین المللی فراهم شود.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری سازمان مالکیت فکری سازمان ملل (WIPO)، بتوان روش منطقی و عملی به دست آورد تا روند ثبت اختراعات بین المللی آسان شود.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت افزود: اکنون اختلاف سلیقه زیادی در این زمینه وجود دارد و این روند هم مطابق نظر کارشناسان سازمان ثبت اختراعات بین المللی نیست و همین موضوع سبب می شود تا زمان زیادی برای ثبت اختراعات صرف شود.

وی اظهار داشت: خیلی از مخترعان ما هم از این وضعیت ناراضی هستند و در مورد زمان بر بودن فرآیند ثبت اختراعات بین المللی ابراز نگرانی می کنند که با اقدامات در حال انجام امیدواریم این موارد برطرف شود.

وطن پور گفت: در تلاش هستیم حداکثر تا مهرماه امسال، چارچوب، اصول و ضوابط صحیح ثبت اختراعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شود.

وی به راه اندازی کمیته تخصصی مالکیت فکری، ثبت اختراع و نوآوری وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: با همراهی و همکاری کارشناسان سازمان مالکیت فکری سازمان ملل در حال تدوین سیاست ها، اصول و ضوابط ثبت اختراعات در دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت هستیم.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اظهار امیدواری کرد با تحقق این کار، شاهد اصول و ضوابط مدون و یکسانی برای ثبت اختراعات در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور باشیم تا پژوهشگران دانشگاهی با انگیزه بیشتری به دنبال ثبت اختراعات باشند.

وی ادامه داد: اکنون آمار دقیقی از ثبت اختراعات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور وجود ندارد و در حال جمع آوری آمار دقیق در این زمینه هستیم.

وطن پور به برگزاری کارگاه های آموزشی در این زمینه با حضور کارشناسان سازمان مالکیت فکری سازمان ملل (WIPO) اشاره کرد و گفت: در این کارگاه ها آموزش های لازم برای انجام صحیح ثبت اختراعات به نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود.