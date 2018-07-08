خودکفایی راهبرد اساسی برای مبارزه با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان تبلیغات اسلامی گرمسار به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه خودکفایی راهبرد اساسی برای مبارزه با دشمن است چراکه مقابله و رویارویی با هجمههای متعدد دشمن را سبب میشود، تأکید کرد: در برابر دشمنان باید به خودکفایی رسید تا بتوانیم در عرصههای مختلف شاهد پیشرفت باشیم. پیشرفتهایی که ملت ما را قوی و دشمنان ما را ناامیدتر میکند.
وی افزود: امروز ملت بزرگ ایران اسلامی با استفاده از آموزههای دینی و انقلابی حرکت سریع روبهپیشرفت و تعالی دارد و به همین سبب برنامههای فرهنگی باید بیشتر با موضوع کارآفرینی و توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی برگزار شود.
استکبار در حال توطئه
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ سال است که مردم مظلوم فلسطین زیر بار ظلم اسرائیل قرار دارند، افزود، استکبار جهانی با تشکیل گروهکهای تکفیری ازجمله داعش و اجرای برنامههای متعدد در زمینهٔ مقابله با دین مبین اسلام، در هیچ زمانی در تاریخ بشریت، اینگونه علیه جهان اسلام و مسلمانان توطئه نکرده بودند.
کاتب با تأکید بر اینکه مسلمانان نیز باید با هوشیاری برای آینده خود برنامهریزی داشته باشند، بیان کرد: امروز آمریکا میداند که ایران در موضوع موشکی و هستهای قدرت زیادی دارد و این به دلیل وجود توانمندان و متخصصان ایرانی است، از سوی دیگر باید گفت قدرت موشکی، قدرت علمی، قدرت ارتباط با جامعه بشریت و بسیاری از ویژگیهای دیگر که امروز سبب شده ایران بهعنوان محور صلح، امنیت و آرامش منطقه معرفی شود ازجمله بهترین ظرفیتهای ما است که دشمن را به هراس می اندازد.
وی بابیان اینکه امروز وجود جوانان و نخبگان یک ظرفیت ارزشمند برای ایجاد تحولات عظیم در کشور و بینالملل است، تاکید کرد: امروز اگر آمریکا حاضر شد با ذلت قوانین برجام را نقض و در جایی دیگر سفارت خود را به بیتالمقدس منتقل کند درواقع حقوق بشر را آشکارانه نقض کرده است.
ضرورت مقابله با تحریمها
عضو خانه ملت با اشاره به تحریمهای اقتصادی علیه ایران خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی مهمترین حربه آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران است و اعلام جنگ اقتصادی یک دسیسه آشکار از سوی آمریکا و سایر کشورهای استکباری است.
کاتب اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی که در پیش رو داریم باید بتوانیم خودکفایی و استقلال مالی در ایران را با استفاده از ظرفیتهای موجود ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری از توان داخلی مهمترین راهبرد برای تحقق اهداف اقتصادی ایران است، اعلام کرد: این ملت باید از لحاظ اقتصادی رو پای خود بایستند و از اتکا به ظرفیتهای برونمرزی پرهیز کنند.
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