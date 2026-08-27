۳ پروژه اقتصادی در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع این سه پروژه، ۲ پروژه در شهرک صنعتی بندرریگ‌ شامل تولید انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده و تولید لامپ ال ای دی بهره برداری شدند.

پروژه تولید آب آشامیدنی بسته بندی شده با هزینه کرد بیش از ۵۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و حمایت دولت، با ظرفیت تولید روزانه ۱۰ هزار عدد و زمینه اشتغال هشت نفر را بصورت مستقیم فراهم کرده است.

پروژه تولید لامپ ال ای دی نیز با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار عدد، زمینه اشتغال ۶ نفر را به صورت مستقیم ایجاد کرده است.

سومین پروژه اقتصادی گناوه واحد زنجیره تولید و بسته بندی قهوه بود که در هفته دولت با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان زیرنظر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید.

در بهره برداری از این پروژه ها معاون هماهنگی امور عمرانی و سیاسی، امنیتی اجتماعی فرمانداری به همراه تعدادی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند.