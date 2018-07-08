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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

مدیرکل محیط زیست همدان خبرداد:

صدور پروانه عادی صید ماهی با قلاب در همدان

صدور پروانه عادی صید ماهی با قلاب در همدان

همدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از ابلاغ دستور العمل صدور پروانه عادی صید ماهی با قلاب در سال جاری خبر داد.

عادل عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ دستور العمل صدور پروانه عادی صید ماهی با قلاب در سال جاری خبر داد و گفت: متقاضیان می توانند با رعایت موارد این دستور العمل  نسبت به صید ماهی با قلاب در رودخانه ها و آب های داخلی کشور اقدام کنند.

عربی ادامه داد: هدف از صدور پروانه صید ماهی با قلاب توجه به جوامع بومی و محلی که معیشت آنها وابسته به صیادی و استفاده متقابل از مشارکت آنها در امر حفاظت از منابع زیستی و ابزیان است.

وی بیان کرد: اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت ۲ ماه است و پس از پایان تاریخ متقاضیان باید دوباره پروانه خریداری کنند که تا پایان دی ماه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: هر ماهیگیر در طول هر دوره دو ماهه، حداکثر مجاز به اخذ دو پروانه در استان است.

وی ادامه داد: بهای پروانه صید ماهی با قلاب ۲۳ هزار تومان است که در مقابل ارائه رسید بانکی به نام صیاد صادر می شود و تعداد مجاز صید حداکثر روزانه ۱۰ قطعه ماهی به ازای هر پروانه است.

وی تاکید کرد: صید ماهی قزل آلا با این پروانه ممنوع است و به ازای هر واحد ابزار مجاز صید مانند چوب و چرخ چوب ماهیگیری یک پروانه قابل صدور است.

وی عنوان کرد: پروانه صادر شده تنها در حوزه استحفاظی استان صادر کننده پروانه دارای اعتبار است و ماهیگیری در قسمت هایی که از طرف سازمان آب منطقه ای ممنوع اعلام شده مجاز نیست.

کد مطلب 4341406

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