مستند «سفر سهراب» صداگذاری شد/ شهید ثالث سوژه مستندپرتره

این مستندساز پرکار در گفت و گو با خبرنگار مهر در آستانه دهمین دوره برپایی جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران که با عنوان «سینماحقیقت» از ۱۴ تا ۲۱ آذرماه امسال به میزبانی تهران برگزار می شود، گفت: مستند بلند «سفر سهراب» که پرتره‌ای از زنده یاد سهراب شهید ثالث فیلمساز سینمای ایران است، آخرین مراحل فنی تولید را پشت سر می‌گذارد.

عبدالهی که از دانش آموختگان فیلمسازی انجمن سینمای جوانان شیراز در سالهای دور است با اشاره به اینکه مهدی احمدی نقاش و بازیگر سینما، گفتار متن این مستند- پرتره را روایت کرده، یادآور شد: برای اولین بار است که گویندگی گفتار متن یک فیلم مستند را برعهده می‌گیرد.

کارگردان مستند بلند «سفر سهراب» پیرامون این اثر پژوهشی تصویری، عنوان کرد: مراحل پژوهش و تولید این مستند- پرتره از ابتدای سال ۱۳۹۳ آغاز شده و بر یکی از مقاطع زندگی سهراب شهیدثالث یعنی زمانیکه وی موفق به ساخت دو فیلم «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی‌جان» می‌شود، تمرکز دارد و به ارتباط میان آثار این فیلمساز و مسیر پُر فراز و نشیب زندگی‌اش می‌پردازد.

وی با این توضیح که در مستند «سفر سهراب»، از تصاویر ویدیویی و عکس‌های دیده نشده‌ای از این فیلمساز فقید هم رونمایی خواهد شد، پیرامون دیگر مراحل فنی و آماده سازی این مستند بلند پژوهشی، گفت: به تازگی مراحل صداگذاری این مستند-پرتره با همراهی موثر و صبورانه حسن شبانکاره، صداگذار فیلم به پایان رسیده و امیدورام نتیجه کار به خوبی شنیده شود.

عبدالهی که پیشتر قطعه ای از موسیقی فیلم مستند تازه خود را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، درخصوص این بخش از فیلم «سفر سهراب» تاکید کرد: موسیقی این مستند پژوهشی توسط امیر بیات، موزیسین جوان و خوش ذوق ساخته شده که برای شکل گیری آن جمال رحمتی، هنرمند کارتونیست یاری رساند.

این هنرمند مستندساز که پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری مهر از ادامه روند تکنیکی «سفر سهراب» به طور همزمان خبر داده بود، درباره روند تولید این فیلم مستند که بیش از دو سال به طول انجامیده، اظهار کرد: شخصیت منحصر به فرد سهراب شهیدثالث و جایگاه ویژه فیلم‌هایش در تاریخ سینمای ایران از یک سو و مهاجرت او و عدم دسترسی مناسب به منابع تحقیقاتی و آرشیوی از سوی دیگر، باعث شد که مراحل پژوهش و نگارش فیلمنامه زمان بسیار طولانی را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما در مسیر ساخت این پروژه با آن روبه‌رو بودیم، فرم ساختاری فیلم بود که از ابتدا برای آن انتخاب کرده بودیم به این معنا که تصمیم گرفتیم فیلم را با رویکردی روایی بسازیم و از گنجاندن هرگونه مصاحبه و گفتگوی مستقیمی در آن خودداری کنیم که همین امر باعث طولانی شدن روند تولید کار شد.

این درحالیست که پوستر فیلم مستند بلند «سفر سهراب» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی «امید عبدالهی» در آستانه دهمین جشنواره بین المللی فیلم «سینماحقیقت» رونمایی شد.

پوستر این مستند توسط «مهدی فاتحی» طراحی و برای اولین نمایش در بخش «مسابقه ملی» دهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» رونمایی شد.

عوامل تولید مستند بلند «سفر طولانی سهراب» را، پژوهشگر، نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده: امید عبدالهی، تصویربردار: رضا تیموری، صدا: حسن شبانکاره، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: میثم عباسی، موسیقی متن: عماد جلالی، طراح گرافیک: سعید رضوانی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، امید عبدالهی با مستندهای«شیوه شاغلام»، «بوی بنفشه»، «طبیعت نیمه‌جان» و «برندگان» در دوره‌های پیشین جشنواره سینماحقیقت حضور داشته است.