موانع جدی در نوسازی بافت فرسوده چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در جلسه علنی شورای شهر تهران در رابطه با مشکلات نوسازی بافت فرسوده تذکر داد.

متن تذکر وی به شرح زیر است:

«احتراماً پیرو بازدید میدانی اینجانب در تاریخ یازدهم تیرماه ۹۷ از بافت فرسوده و ناپایدار منطقه ۱۸ شهر تهران مشخص شد یکی از موانع جدی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۸ که دارای تعداد قابل توجهی املاک قولنامه ای است، بخشنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ و به شماره ۱۰۸۶۷۷۲/۱۰۸ است که در قالب آن مساحت ملاک عمل به منظور صدور پروانه (شامل سطح اشغال، تراکم مجاز، پیشروی طولی و...) مساحت باقیمانده عرصه پس از اصلاحی ذکر شده است. در شرایطی که تنها ۳۰ درصد املاک واقع در ناحیه ۳ دارای سند رسمی هستند و بخش عمده پلاک های واقع در نواحی ۷ گانه این منطقه قولنامه ای بوده و مشمول اصلاحی های قابل توجه ناشی از طرح های تعریض معابر و... شده‌اند، عملاً ساکنان این منطقه به دلیل نگرانی از دست دادن سرپناه خود و عدم صرفه اقتصادی ناشی از کاهش تراکم مجاز ساختمانی، از نوسازی بافت ها امتناع می‌ورزند. لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به لغو این بخشنامه برای املاک قولنامه ای واقع در بافت فرسوده، اقدامات لازم به انجام رسد.

همچنین با عنایت به این نکته که سهم قابل توجهی از ساخت و سازهای منطقه از استحکام سازه ای کافی برخوردار نیست و در صورت بروز حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله، سلامت جسمی ساکنان به جد با تهدید مواجه خواهد شد، لزوم تمرکز بر سوله های مدیریت بحران منطقه بیش از پیش نمایان می‌گردد. این در حالیست که منطقه ۱۸ در شرایط کنونی تنها دارای دو سوله مدیریت بحران واقع در محله های فردوس و صادقیه است که سوله مدیریت بحران محله صادقیه به انباری تبدیل شده است. با توجه به مطالب ذکر شده، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ساماندهی سوله های مدیریت بحران در سراسر شهر تهران و نیز تدوین برنامه ای ویژه برای بهره گیری از اراضی باز گسترده منطقه ۱۸ به عنوان پشتوانه ارائه خدمات در هنگام وقوع بحران در کلانشهر تهران اقدامات لازم صورت پذیرد».