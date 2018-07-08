منافع حداکثری ایران در بسته پیشنهادی اروپا تامین نشده است

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره برجام گفت: بیانیه ای که صادر شد برون‌داد و نتیجه مذاکرات دور اول ایران و اروپا پس از خروج آمریکا از برجام بود که گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: نگاه راهبردی این بیانیه و مذاکرات در وهله اول حفظ برجام و در وهله دوم حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است؛ منتهی نگاه ما این است که منافع حداکثری ایران در این مرحله تامین نشده و نیاز است مذاکرات ادامه پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که بسته پیشنهادی اروپا توسط مقامات رسمی ایران رونمایی و ارزیابی شود، می‌توان تصمیم جمهوری اسلامی ایران در قبال این بسته را پیش‌بینی کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برای ما مهم است که منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات و چارچوب برد-برد برجام حفظ شود.